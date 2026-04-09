北, SRBM에 집속탄 탑재해 시험발사…축구장 10개 초토화 주장

조선중앙통신 “6~8일 각종 무기체계 시험진행” 김정은은 불참

북한, 신형 극초음속 중장거리 탄도미사일 시험...<YONHAP NO-1435> 0 북한 미사일총국이 지난해 1월 6일 신형 극초음속 중장거리 탄도미사일 시험발사를 진행했다고 조선중앙통신이 7일 보도했다. 통신은 김정은 국무위원장이 화상감시체계로 참관했다고 전했다. /연합

북한이 9일 단거리탄도미사일(SRBM) '화성-11가(KN-23)'에 집속탄 탄두를 탑재해 발사하는 시험 등을 진행했다고 밝혔다.북한 조선중앙통신은 이날 "국방과학원과 미사일총국은 지난 6일과 7일, 8일에 걸쳐 전자기무기체계 시험과 탄소섬유모의탄살포 시험, 기동형 근거리 반항공 미사일 종합체의 전투력 신뢰성 검증시험, 전술탄도미사일 산포전투부 전투적용성 및 위력평가시험을 진행했다"고 보도했다.그러면서 "미사일총국 탄도미사일체계연구소와 전투부연구소는 전술탄도미사일 산포전투부 전투적용성 및 새끼탄 위력평가 시험을 실시했다. 지상대지상 전술탄도미사일 '화성포-11가'형의 산포전투부로 6.5~7ha(헥타르)의 표적지역을 초강력밀도로 초토화할 수 있다는 것을 확증했다"고 전했다. 7헥타르(7만㎡)는 축구장 10개에 해당하는 규모다.이어 "저원가재료를 도입한 발동기최대작업부하시험을 위한 사격도 진행했다"며 "미사일총국은 이 시험들이 우리 무력발전에서 대단히 중요한 의미를 갖는 것으로, 무기체계들을 부단히 개발하고 갱신하기 위한 촉국과 산하 국방과학연구기관들의 정기적인 활동의 일환이라고 했다"고 설명했다.이는 KN-23에 집속탄두를 탑재해 표적지역 타격 능력을 극대화하는 시험을 실시했다는 의미로 해석된다. 집속탄은 하나의 탄두에 수십~수백개의 자탄(새끼탄)이 분산되는 방식의 탄두를 말한다. 한 발의 미사일로 광범위한 지역이나 여러 목표물에 타격을 입히기 위한 무기체계다.한편 통신은 이 시험들에 김정식 당 군수공업부 제1부부장이 주관했다고 전했다. 김정은 노동당 총비서는 참관하지 않은 것으로 보인다.합동참모본부에 따르면 북한은 8일 오전 8시 50분 강원도 원산 일대에서 동해상으로 SRBM 수 발을 발사했다. 또 같은 날 오후 2시 20분에도 원산에서 동해상으로 탄도미사일 한 발을 발사했다. 지난 7일에도 평양 일대에서 미상의 발사체를 발사했으나 발사 직후 비행궤적이 소실돼 정상 비행에 실패한 것으로 분석됐다.북한이 6일에도 무기시험을 실시했다는 사실은 알려지지 않았었다. 전자기무기체계, 탄소섬유모의탄 살포 시험 등을 했을 것으로 추정되고 있다. 특히 '정기적 활동'이라 강조한 만큼, 향후 무기체계 고도화를 위한 시험을 정례적으로 실시하겠다는 의미가 아니냐는 관측도 나온다.