‘지역 포교 역량 강화’ 조계종 12일 경남·밀양 포교역량 결집대회

밀양 용궁사 일대서 12일 개최...1500여 명 참석 예정

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대한불교조계종 총무원은 지역 포교 역량 강화와 네트워크 활성화를 위해 '2026년 경남·밀양 포교역량 결집대회'를 오는 12일 경남 밀양 용궁사 및 용두산 아리랑길 일대에서 개최한다고 9일 밝혔다.'2026년 경남·밀양 포교역량 결집대회'는 지역 본사와 말사 주지스님, 신도회, 포교·신도단체 등 사부대중 1500여 명이 참석할 예정이다.주요 프로그램은 결집대회 본 행사와 문화공연, 트레킹, 노래자랑으로 짜였다. 오전 11시에는 밀양 백중놀이와 대구 포교사단 합창단, 연예인전법단 공연이 열린다. 이어 점심 식사도 함께 진행한다.정오부터는 본 행사인 엄홍길 대장과 함께 걷는 용두산 아리랑길 트레킹이 진행된다. 오후 2시부터는 연예인전법단이 꾸미는 '전국사찰노래자랑-밀양 용궁사 편'이 이어진다. 오후 4시 40분 회향식에서는 추첨식과 사홍서원으로 일정을 마무리한다.행사 주최는 대한불교조계종 총무원이 맡고, 중앙신도회와 산악회, 연예인전법단이 주관한다. 제15교구 본사 통도사와 밀양 표충사, 밀양 용궁사가 후원한다. 지역 주민이 참여할 수 있는 문화행사도 함께 운영한다.조계종 측은 "이번 행사는 지난해 6월 인천·강화 포교역량 결집대회와 11월 대전·세종·충청 포교역량 결집대회에 이은 올해 첫 지역 결집 행사"라며 "조계종 총무원 포교부는 지역 포교역량 강화와 네트워크 활성화를 위한 조직화 사업을 이어오고 있다"고 밝혔다.