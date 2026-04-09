더 얇고 가벼운 갤럭시…S26 디자인 포인트는 ‘사람’

첨단 기술이 일상으로…자연스러운 사용이 최우선 가치

1. 갤럭시 디자인 브리핑 0 삼성전자 MX사업부 디자인팀장 이일환 부사장이 갤럭시의 새로운 디자인?방향으로 '모던한 조형에 감성을 담은 디자인'을 소개하고 있다./삼성전자

3. 갤럭시 디자인 브리핑 0 삼성전자?MX사업부 디자인팀 이지영 상무가 갤럭시 S26 시리즈 디자인에 대해 소개하고 있다./삼성전자

최첨단 기술을 한손에 담은 갤럭시 S26의 디자인은 더 자연스럽고, 편안함을 느끼게 하는 데에 초점을 맞췄다. 사용자 경험 데이터를 기반으로 기술력을 활용, 사람중심 디자인을 구현해냈다는 설명이다. S26과 함께 갤럭시 버즈 4 또한 사용자 편의성을 중점에 두고 갤럭시만의 정체성을 드러내기 위한 디자인 요소들을 담아냈다.9일 삼성전자는 미디어브리핑을 통해 지난달 출시한 갤럭시 S26시리즈와 갤럭시 버즈4 시리즈의 디자인 콘셉트 개발 과정을 소개했다. 이일환 삼성전자 MX사업부 디자인팀장(부사장)은 이번 갤럭시 디자인 방향성을 '모던한 조형에 감성을 담은 디자인'이라고 설명했다.이 부사장은 "갤럭시 제품은 첨단 기술이 담긴 제품이지만, 편안하고 부드러운 감성을 더해 소비자의 일상을 함께 하는 디자인을 추구했다"며 "모던한 조형에 색과 소재, 질감까지 부드럽고 편안한 감성을 더해 갤럭시만의 프리미엄 정체성을 더욱 선명하게 했다"고 말했다.결국 기술을 더욱 일상에 자연스럽게 녹이기 위한 여러 노력이 디자인으로 표현됐다는 설명이다. 이지영 삼성전자 MX사업부 디자인팀 상무는 갤럭시 S26 디자인과 관련해 "첨단 기술이 사용자에게 더 자연스럽고 정제된 경험으로 전달되도록 다듬었다"고 소개했다. 특히 갤럭시 S26 울트라도 S, S플러스와 같은 곡률을 적용하면서 외곽 실루엣을 모두 맞추면서 일관된 정체성을 표현했다는 설명이다.이 상무는 "갤럭시다운 인상과 편안한 그립감, 전체 조형의 균형을 모두 고려해 최적의 모서리 곡률인 '7R(Radius)'을 도출했다"며 "이는 모서리뿐 아니라 S펜 팁도 비대칭으로 곡률을 맞춰 7R을 완성했다"라고 설명했다.S26 시리즈는 더욱 얇고 가볍다. 이 상무는 "얇을수록 디자인은 어려워지진다"며 "전체적 두께가 얇아지면서 생긴 카메라 섬과의 시각적 단차를 줄이기 위해 반투명 소재를 사용하면서 빛과 그림자까지 고려한 자연스러움을 구현하고자 했다"고 설명했다.특히 3개의 세로 배치 카메라는 갤럭시 시리즈의 핵심 정체성이 됐다. 이 상무는 "세로형 카메라 배치로 갤럭시 디자인의 정체성을 구축했다"고 말했다. 그러면서 일각에서 디자인 일관성이 떨어진다고 본다는 질의에 대해서는 "갤럭시 다움에 대한 정체성은 지속 고민중으로, 소비자가 인식했을때 보는 정체성은 하나의 메시지로, 더욱 명확히 각인되도록 노력할 것"이라고 말했다.이날 함께 공개한 갤럭시 버즈 4 디자인 방향성 또한 '편의성'이 강조됐다. 송준용 삼성전자 MX사업부 디자인팀 그룹장은 "웨어러블에서 착용감은 펴안함 뿐만이 아니라 성능의 문제"라며 "새로운 디자인으로 착용하고 드러내고 싶어지는 제품으로 주목받을 것"이라고 말했다.삼성전자는 2024년부터 미국 미시간 대학교와의 협업을 통해 확보한 전 세계 1억 개 이상의 귀 형상 데이터와 1만 회 이상의 착용 시뮬레이션을 기반으로 한 인체공학 데이터를 바탕으로 버즈4의 착용감을 정교하게 설계했다.디자인팀에서는 인간중심적, 사용자 중심 디자인을 기반으로 외형 뿐만 아니라 불편함이 없이 만족감 줄 수 있는 형태를 고민해왔다. 송 그룹장은 "손으로 잡기 편한 디자인으로 블레이드를 채택했고, 미디어를 컨트롤할 수 있는 부분도 디자인적으로 고민했다"며 "크레들(충전케이스) 또한 가로형으로 잘 잡을 수 있고, 자연스럽게 사용할 수 있도록 고안했다"고 말했다.