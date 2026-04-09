GC녹십자, 美 혈장센터 7곳 모두 FDA 승인…원료 내재화 속도

ABO 플라즈마 美 라레도 혈장센터 추가 승인

연내 8번째 개소…알리글로 원료 80% 자체 조달

[사진자료] GC녹십자, 美 라레도 혈장센터 FDA 허가 획득...원료 자급화 가속 0 미국 텍사스주에 개소한 라레도 혈장센터 내부/GC녹십자

GC녹십자가 미국 혈장센터 FDA 승인을 확대하며 원료 내재화에 속도를 내고 있다. 공급망을 안정화하고 장기적으로 수익 구조를 개선하려는 전략이다.GC녹십자는 미국 자회사 ABO플라즈마의 텍사스주 라레도(Laredo) 혈장센터가 미국 식품의약국(FDA) 허가를 획득했다고 9일 밝혔다.미국에서는 FDA 승인을 받은 혈장센터에서 채취한 혈장만 상업적 판매나 의약품 원료로 사용할 수 있다. 이번 허가로 ABO플라즈마는 미국 내 운영 중인 7개 혈장센터 모두에 대해 FDA 승인을 확보해 원료 혈장 확보 역량을 한층 강화하게 됐다.ABO플라즈마는 연내 텍사스 주 이글패스(Eagle Pass)에 8번째 센터를 개소할 예정이다. 회사측은 2028년까지 전 센터의 가동률을 100%로 끌어올려, 알리글로 생산에 필요한 원료 혈장 80%를 자체 조달한다는 방침이다.이는 공급망 리스크를 선제적으로 관리하는 동시에, 가치사슬 내재화를 강화하려는 글로벌 혈장분획제제 기업들의 전략과 같은 흐름이다.GC녹십자는 원료 내재화가 향후 수익 구조 개선에 도움이 될 것으로 보고 있다. 외부 시장 의존도를 낮춰 원가 경쟁력을 확보함으로써 제품의 영업이익률을 극대화할 수 있기 때문이다.허은철 GC녹십자 대표이사는 "견고한 사업 구조를 기반으로 미국 혈장분획제제 사업 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.