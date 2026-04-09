GC녹십자, 美 혈장센터 7곳 모두 FDA 승인…원료 내재화 속도

연내 8번째 개소…알리글로 원료 80% 자체 조달
GC녹십자는 미국 자회사 ABO플라즈마의 텍사스주 라레도(Laredo) 혈장센터가 미국 식품의약국(FDA) 허가를 획득했다고 9일 밝혔다.
미국에서는 FDA 승인을 받은 혈장센터에서 채취한 혈장만 상업적 판매나 의약품 원료로 사용할 수 있다. 이번 허가로 ABO플라즈마는 미국 내 운영 중인 7개 혈장센터 모두에 대해 FDA 승인을 확보해 원료 혈장 확보 역량을 한층 강화하게 됐다.
ABO플라즈마는 연내 텍사스 주 이글패스(Eagle Pass)에 8번째 센터를 개소할 예정이다. 회사측은 2028년까지 전 센터의 가동률을 100%로 끌어올려, 알리글로 생산에 필요한 원료 혈장 80%를 자체 조달한다는 방침이다.
이는 공급망 리스크를 선제적으로 관리하는 동시에, 가치사슬 내재화를 강화하려는 글로벌 혈장분획제제 기업들의 전략과 같은 흐름이다.
GC녹십자는 원료 내재화가 향후 수익 구조 개선에 도움이 될 것으로 보고 있다. 외부 시장 의존도를 낮춰 원가 경쟁력을 확보함으로써 제품의 영업이익률을 극대화할 수 있기 때문이다.
허은철 GC녹십자 대표이사는 "견고한 사업 구조를 기반으로 미국 혈장분획제제 사업 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.