평양에서 북중 외무장관 회담 개최

왕이 中 외교부장 6년 7개월만 방북

왕이 "소통·고위급교류 강화" 언급

北 최선희 "양국관계 깊고 단단" 언급

최선희 0 9일 평양에 도착, 이틀 일정을 시작한 왕이 중국 중앙정치국 위원 겸 외교부장. 최선희 북한 외무상과 함께 평양 시민들의 환영을 받고 있다./신화통신.

이틀 동안의 일정으로 방북한 왕이(王毅) 중국 당 중앙정치국 위원 겸 외교부장(장관·중앙외사공작위원회 판공실 주임 겸임)이 9일 최선희 북한 외무상과 만나 양국 관계 강화 입장을 거듭 확인했다.신화(新華)통신의 9일 보도에 따르면 왕 위원 겸 부장은 이날 평양 금수산영빈관에서 최 외무상을 만나 "지난 1년 중조(중북) 교류는 눈부셨다. 피로 맺어진 중조의 전통적 우의가 영원히 퇴색되지 않고 깨뜨릴 수 없다는 사실을 힘껏 보여줬다"고 말했다.이어 "중국은 조선(북한)과 함께 전략적 소통을 강화할 의향이 있다. 교류·협력을 긴밀히 하면서 중조 관계의 긍정적 발전 추세를 계속 공고히 할 용의도 있다"면서 "고위급 교류를 강화할 용의가 있다. 층위별·영역별 대화와 실무 협력을 긴밀하게 하면서 인문 교류를 심화해 각자의 경제·사회 발전을 도울 의향이 있다"고 강조했다.또 "올해는 '중조우호협력호조조약'(북중우호조약) 체결 65주년이다. 지난 65년 동안 국제·지역 형세가 어떻게 변화하더라도 중조는 좋은 이웃이자 좋은 친구, 좋은 동지로서 언제나 서로 신뢰·지지하면서 지역과 세계 평화·안정 수호 및 각자의 발전 촉진을 위해 노력해왔다"고 강조한 후 "중국은 조선과 함께 조약 체결 65주년 기념활동을 잘 개최할 용의가 있다"고 덧붙였다.최 외무상은 이에 "조중의 우의는 공동의 사회주의 제도와 우호적 전통에 기반하고 있다. 양국 관계는 깊고 단단할 뿐 아니라 지속 가능하다"면서 "시대의 흐름과 양국 인민의 뜻에 맞춰 조중 우호 협력을 추진하는 것은 조선 당·국가의 확고부동한 입장"이라고 화답했다.이어 "조선은 중국과 함께 양당·양국 최고 지도자의 중요한 공동인식(합의)을 이행할 용의가 있다. 우호조약 체결 65주년 기념활동을 잘 치를 의향이 있다"면서 "영역별 교류와 실무 협력을 촉진하면서 외교 부문 협조를 긴밀히 하고 다자 소통·협조를 강화해 조중(북중) 관계가 새로운 단계로 올라서고 새로운 전망을 열도록 노력할 용의가 있다"고 덧붙였다.더불어 두 사람은 지난해 9월 김정은 국무위원장의 방중을 계기로 이뤄진 북중 정상회담에 의미를 부여했다. 우선 왕 위원 겸 부장은 "시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석과 김정은 총비서가 역사적인 회담을 열고 양자 관계의 전반적·전략적이고 방향성이 있는 문제에 관해 중요한 공동인식을 이뤘다"면서 "양국 관계가 새로운 단계로 나아가도록 하는 중요하고 깊은 의미를 갖는다"고 말했다. 최 외무상 역시 "양당·양국 최고 지도자의 작년 9월 역사적이고 성공적인 회담에서 우의와 상호신뢰를 강력히 증진했다"고 평가했다.왕 위원 겸 부장은 이날부터 이틀 일정으로 북한을 방문하게 된다. 그의 방북은 2019년 9월 이후 약 6년 7개월 만에 이뤄지는 것이다. 한국을 비롯한 주변국의 주목을 받을 수밖에 없다.베이징 외교 소식통들의 전언에 따르면 중국은 내달 미국과의 정상회담을 앞두고 있다. 이 회담에서 한반도 문제가 의제로 제기될 가능성이 상당히 농후하다. 그런 만큼 왕 위원 겸 부장의 이번 방북에서는 북중 간 사전 조율이 이뤄질 가능성이 크다는 관측이 나온다. 더구나 도널드 트럼프 대통령이 방중을 계기로 김 위원장과의 만남을 추진할 가능성이 있는 만큼 양측이 북미 회담 성사 가능성을 두고 의중을 교환할 수도 있다. 그의 방북 행보가 더욱 주목을 받는 것은 너무나도 당연하다.왕 부장의 방북 일정은 10일까지 이어진다. 그런 만큼 김정은 국무위원장을 예방하고 시 주석의 뜻을 전달할 것이라는 전망이 제기될 수 있다. 북한이 그를 초청해 방북이 이뤄진 만큼 더욱 그렇다고 해야 할 것 같다.