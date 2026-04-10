카카오엔터프라이즈, 주요 계열사들과 클라우드 보안 세미나 개최…AI 보안 위협 대응

최신 보안 트렌드 등 설계 방안 논의

글로벌 보안 전문 4개사 참여해 공유

사진 1_임병두 카카오엔터프라이즈 서비스보안팀장_F 0 임병두 카카오엔터프라이즈 서비스보안팀장이 얘기하는 모습. /카카오엔터프라이즈

카카오엔터프라이즈가 카카오뱅크, 카카오페이, 카카오엔터테인먼트 등 주요 카카오 계열사 보안 담당자를 대상으로 클라우드 보안 세미나를 개최했다고 10일 밝혔다이번 세미나는 팔로알토네트웍스코리아, F5코리아, 센티넬원, 아카마이코리아 등 글로벌 보안 전문기업 4개 사가 함께 참여해 AI에 따른 보안 위협에 대응하기 위해 마련됐다.최근 클라우드 도입이 가속화되고 AI 기반의 새로운 보안 위협이 대두되면서 사이버 위협 또한 전례 없는 속도로 증가하고 있다는 게 회사 관계자 설명이다. 이에 회사는 각 계열사 특성을 고려해 유연성을 보장하면서 동시에 일관된 보안 거버넌스를 확보할 수 있는 카카오클라우드 기반의 클라우드 보안 서비스 'SECaaS(서비스형보안)'에 대해 발표했다.이날 임병두 카카오엔터프라이즈 서비스보안팀장은 "주요 카카오 계열사들의 보안 담당자들이 오랜 시간동안 치열하게 고민한 끝에 각 계열사는 다중 계층의 보안을 구성했으며, 조화롭고 유기적인 보안 생태계를 이루고 있다"며 "카카오클라우드는 SECaaS를 필두로 보안 위협 대응 경험과 전문성을 결합해 각 계열사에 최적화된 보안 설계 모델과 성공 사례를 지속 공유해나갈 것"이라고 말했다.팔로알토네트웍스코리아는 모든 접근을 신뢰하지 않고 검증한다는 원칙에 기반한 보안 전략인 '제로 트러스트(Zero Trust)'를 주제로 발표했다. F5코리아는 애플리케이션 전송 및 보안 플랫폼(ADSP)을 통한 AI 런타임 보안에 대해 공유했다.또한 센티넬원은 지능형 지속 위협(APT) 대응을 위한 새로운 패러다임으로 위협 식별, 조사 분석 등이 가능한 대화형 AI 솔루션을 소개했다. 아카마이코리아도 네트워크를 세분화해 사이버 공격의 내부 확산을 방지하고 피해를 최소화하는 '마이크로 세그멘테이션'의 필요성과 실제 구축 사례를 발표했다.이용민 카카오엔터프라이즈 클라우드부문장은 "AI 기술이 비즈니스의 핵심 동력으로 자리 잡은 가운데 클라우드 환경에서의 보안 강화와 거버넌스 확보는 기업 및 기관의 필수 과제가 됐다"며 "주요 카카오 계열사가 유연하면서도 일관된 보안 거버넌스를 확보할 수 있는 보안 체계를 발판으로 안전하게 도약할 수 있도록 그룹 차원에서 보안 기술 및 전문성을 결집하는 구심점 역할을 수행할 것"이라고 강조했다.