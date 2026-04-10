성평등부, 청년 주도 성별균형 정책 발굴 본격화

성평등가족부는 11일 오후 서울 서대문구 코지모임공간에서 청년들이 참여해 성별균형 정책과제를 발굴하는 '청년 공존·공감위원회' 제1차 분과회의를 개최한다고 10일 밝혔다.
이어 소모임 회의에서는 위원들이 각자 희망 의제를 발표하고 질의응답과 토론을 거쳐 분과별 논의 주제를 추릴 예정이다. 이후 의제를 바탕으로 채용·일터, 사회·문화, 안전·건강 총 3개 분과로 나뉘어 진행된다.
이날 논의된 내용을 5월 말 제2차 분과회의에서 정책제안서를 발표하고 6월 전문가 자문을 통해 보완한 뒤 7월 중간보고회를 통해 최종 정책제안서를 발표할 계획이다. 올해 하반기에는 위원회 외 청년도 참여하는 '공개형 공론장'을 개최해 위원회에서 도출된 의제를 사회적 논의로 확장해 나갈 예정이다.
원민경 성평등 장관은 "이번 제1차 분과회의는 청년들이 일상에서 체감하는 성별 인식격차를 정책의 언어로 구체화하는 의미 있는 첫걸음이 될 것"이라며 "청년위원들이 도출한 의제가 충분한 토론과 숙의를 거쳐 실질적인 정책으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.