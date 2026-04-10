[취재후일담] 꼬여버린 2.4조 자금 조달…한화솔루션의 돌파구는

한화솔루션사옥 0 한화솔루션 사옥./한화솔루션

김영진 0 김영진 산업1부 기자

한화솔루션의 2조 4000억원 규모 유상증자 계획이 예상치 못한 변수에 직면했습니다. 금융감독원이 증권신고서 정정을 요구하며 절차에 제동을 걸면서인데요. 대규모 자금 조달을 통해 재무구조 개선과 사업 재편에 나서려던 전략이 일단 멈춰 서면서, 향후 대응 방향에 시장의 관심이 쏠리고 있습니다.10일 업계에 따르면 금감원은 전날 이번 유상증자와 관련해 자금 사용 목적과 필요성 등에 대한 기재가 충분하지 않다고 판단하고 정정신고서 제출을 요구했습니다. 이에 따라 증권신고서 효력이 정지되면서 당초 계획했던 청약 일정 역시 불가피하게 지연된 상태입니다. 단순한 형식 보완을 넘어 자금 조달의 타당성 자체를 다시 설명해야 하는 상황이라는 점에서 회사 측의 부담이 적지 않을 것으로 예상됩니다.이번 유상증자는 전체 조달 자금 중 약 1조 5000억원이 기존 채무 상환에 투입될 예정이라는 점에서 초기부터 논란이 이어져 왔습니다. 기존 주주 입장에서는 지분 희석이라는 뼈아픈 부담을 감수하면서까지 유상증자에 참여할 유인이 크지 않다는 지적이었습니다.이 같은 상황에서 한화솔루션의 최대주주인 ㈜한화가 약 8400억원 규모의 참여를 결정한 것은 유상증자 성사 의지를 강력히 보여주기 위한 조치로 해석됩니다. 배정 물량 전량 참여는 물론 120% 초과청약까지 이사회를 통해 결정하며 사실상 '책임 경영' 카드를 꺼내든 셈인데요. 다만 오너 일가의 대규모 자금 참여만으로 돌아선 투자자 신뢰를 완전히 회복하고 당국의 문턱을 넘을 수 있을지는 여전히 미지수입니다.관건은 향후 제출될 정정신고서의 내용입니다. 금감원이 요구한 수준의 구체성과 설득력을 확보하지 못할 경우 일정 지연을 넘어 계획 자체가 흔들릴 가능성도 배제할 수 없습니다. 반대로 자금 사용의 필요성과 미래 성장 효과를 명확히 입증한다면, 오히려 시장의 신뢰를 회복하는 전화위복의 계기가 될 수 있다는 분석도 나옵니다.결국 한화솔루션의 선택지는 크게 세 갈래로 압축됩니다. 기존 자금 조달 규모를 유지하되 설득력을 촘촘히 보완해 재추진하는 방안, 계열사 참여 등을 통해 자금 조달 구조를 일부 조정하는 방안, 또는 시장 상황을 고려해 증자 규모나 시점을 원점에서 재검토하는 시나리오입니다. 어느 길을 택하든 주주 반발 달래기와 깐깐해진 규제 문턱 넘기라는 이중 과제는 피하기 어려울 것으로 보입니다.이번 사안은 개별 기업의 자금 조달 해프닝을 넘어 대형 유상증자를 둘러싼 자본시장의 기준이 확연히 달라지고 있음을 보여주는 상징적인 사례로 해석됩니다. 소액 투자자 보호를 앞세운 당국의 엄격한 감독 기조와 주주 가치 훼손에 민감해진 시장의 요구가 맞물리면서 이제 기업 입장에서도 '왜 지금, 왜 이 방식이어야 하는지'에 대한 무거운 설명 책임을 지게 됐다는 평가입니다.