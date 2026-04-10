에이블리, 지난해 매출·거래액 사상 최대…외형 성장·수익 개선 동시

[이미지자료] 에이블리코퍼레이션, 연매출 3,697억 원·거래액 2.8조 원 역대 최대…플랫폼 수익성·신사업 외형 동반 성장 0 /에이블리코퍼레이션

에이블리코퍼레이션이 지난해 사상 최대 실적을 기록하며 외형 성장과 수익 구조 개선을 동시에 이뤄냈다. 핵심 플랫폼에서 창출된 이익을 바탕으로 신사업 확장에도 속도를 내며 성장 기반을 한층 공고히 했다는 평가다.10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에이블리코퍼레이션의 지난해 매출은 3697억원으로 전년 대비 10.6% 증가했다. 이는 2021년과 비교해 약 4배 확대된 규모로, 창사 이후 최고치다. 같은 기간 거래액은 2조8000억원으로 12% 늘며 역시 최대 기록을 갈아치웠다.수익성 측면에서도 개선 흐름이 뚜렷하다. 영업손실은 43억 원으로 전년보다 72% 줄었고, 순손실 역시 30억 원으로 83% 감소했다. 외형 성장에 그치지 않고 손익 구조까지 빠르게 안정화되고 있다는 점이 특징이다.특히 눈에 띄는 부분은 매출 구성의 변화다. 패션을 중심으로 뷰티·푸드·음반 등으로 카테고리를 넓히고, 남성·글로벌 사업을 확대하면서 서비스 매출이 2273억원으로 20% 이상 증가했다. 거래가 늘어날수록 플랫폼 수익이 함께 확대되는 구조가 강화되면서, 거래 규모 확대가 곧 수익성 개선으로 이어지는 선순환이 자리 잡고 있다는 분석이다. 상품 매출도 1423억원을 기록하며 자체 창업 솔루션 '파트너스' 모델이 안정적인 수익원으로 기능하고 있음을 보여줬다.플랫폼에서 확보한 이익을 신사업에 재투자한 성과도 나타나고 있다. 남성 패션 앱 '4910'의 거래액은 전년 대비 137% 증가했고, 월간 활성 이용자 수는 약 170만명에서 340만명 수준으로 두 배 가까이 확대됐다. 일본 시장을 겨냥한 '아무드' 역시 누적 다운로드 650만건을 돌파하며 성장세를 이어갔다. 특히 국내 셀러가 일본에 손쉽게 진출할 수 있는 시스템을 구축하면서, 입점 마켓 수는 2만5000개를 넘어섰다.재무 체력 역시 안정적인 흐름을 보였다. 연말 기준 현금 및 현금성 자산은 약 1000억원으로 전년 대비 280억원 증가했으며, 영업활동현금흐름은 150억원 흑자를 기록했다. 이는 외부 자금에 의존하지 않고도 본업을 통해 현금을 축적할 수 있는 구조가 자리 잡았음을 의미한다.강석훈 에이블리코퍼레이션 대표는 "핵심 플랫폼의 수익 기반이 한층 견고해졌고, 미래 성장 동력에 대한 투자도 가시적인 성과로 이어지고 있다"며 "앞으로도 데이터와 기술을 바탕으로 이용자와 셀러 모두에게 가치 있는 서비스를 제공하고, 신규 사업 확대를 지속해 나가겠다"고 밝혔다.