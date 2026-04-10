日 외교청서 관계 격하에 中, 원인은 日 주장

외교부 에둘러 일본 비난

다카이치 臺 발언은 신뢰 상실 주장

clip20260410175102 0 다카이치 사나에 일본 총리를 참수하겠다는 쉐젠(薛劍) 주오사카 중국 총영사의 최근 발언을 전한 중국의 한 매체의 보도 내용. 끔찍한 내용의 발언을 했으나 중국인들의 지지는 받고 있다./신징바오(新京報).

중국이 일본 외교청서가 자국에 대한 서술에서 '가장 중요한 양국관계 중 하나'를 삭제한 것과 관련, 양국 관계 악화의 원인은 일본 측에 있다고 비난했다.마오닝(毛寧) 중국 외교부 대변인은 10일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 "현재 중일 관계 상황의 근원은 다카이치 사나에 일본 총리가 대만과 관련한 잘못된 논리를 발표한 것과 관련이 있다. 신뢰를 저버리고 중일 관계의 정치적 기초를 훼손하면서 전후 국제 질서에 도전하고 있기 때문"이라는 입장을 피력했다.이어 "일본 측은 중일 '4대 정치 문서'와 자신들의 한 약속을 준수해야 한다"면서 "잘못을 반성하고 수정해야 한다. 실제 행동으로 중일 관계의 정치적 기초를 유지해야 한다"고 덧붙였다.일본 NHK, 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 일본 외무성은 이날 각의에 보고한 외교청서에서 중국에 대해서는 "전략적 상호 호혜적 관계를 포괄적으로 추진하고 건설적이고 안정적 관계를 구축해 나가는 것이 일관된 방침"이라면서도 지난해까지 유지하던 "가장 중요한 양국간 관계 중 하나"라는 표현은 생략했다.또 중국군 전투기의 자위대 전투기에 대한 레이더 조준, 이중용도 품목의 수출 규제 강화 등도 언급하면서 중국이 "일본에 대해 일방적인 비판이나 위압적인 조치를 강화하고 있다"고 지적했다.외교청서는 이외에 다카이치 사나에 일본 총리를 참수하겠다는 쉐젠(薛劍) 주오사카 중국 총영사의 발언, 주일 중국 대사관이 유엔 헌장의 '적국 조항'에 근거해 제2차 세계대전의 패전국인 일본이 다시 침략 행위를 할 경우 중국은 안전보장이사회(안보리) 허가 없이 군사 행동을 취할 권리가 있다고 주장한 사실 역시 언급했다. 한발도 물러서지 않겠다는 의지를 재차 외교청서에서 피력했다고 할 수 있다. 양국 관계는 이제 돌아오지 못할 강을 건너가고 있다고 해도 좋을 듯하다.