김정은 북 국무위원장 中과 동맹 과시

고위급 교류·전략적 소통 강화 피력

세계평화에 역할도 강조

왕이 양측 협조 강화 입장 피력

clip20260411085031 0 김정은 북한 국무위원장과 왕이 중국 당 중앙정치국 위원 겸 외교부장. 북한과 중국이 동맹이라는 사실을 과시했다./신화(新華)통신.

김정은 북한 국무위원장 겸 노동당 총비서가 북중 고위급 교류 활성화와 전략적 소통 심화 의지를 확인했다.10일 중국 외교부에 따르면 김정은 국무위원장은 이날 평양 조선노동당 청사에서 왕이(王毅) 중국 당 중앙정치국 위원 겸 외교부장(장관·중앙외사공작위원회 판공실 주임 겸임)을 접견했다.이 자리에서 김 위원장은 왕 위원 겸 부장에게 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석에 대한 안부와 축원을 전한 다음 "내가 작년 9월 중국을 방문해 시진핑 주석과 회담한 장면의 기억이 생생하다"면서 "나와 시진핑 주석이 회담에서 달성한 중요 공동 인식이 구체적으로 이행되는 것을 보게 돼 기쁘다. 조중(북중) 관계는 양당·양국 인민의 뜻과 바람에 따라 새로운 높이로 올라섰다"고 말했다.이어 "조선은 노동당 9차 대회가 확립한 웅대한 청사진을 계기로 삼아 중국과 함께 고위급 교류를 강화할 용의가 있다. 전략적 소통을 긴밀히 할 용의가 있다"고 말한 후 "서로 굳게 지지하고 각자의 사회주의 사업 발전을 추진하면서 양국 인민의 복지(행복)와 세계 평화·안정에 마땅한 역할을 할 용의가 있다"는 입장을 피력했다.더불어 김 위원장은 "현재 국제 형세가 급격히 변화하고 있다. 이런 가운데 조중 관계를 부단히 심화·발전시키는 것은 양국 공동 이익에 부합한다. 이는 조선 당·정부의 확고한 의지이자 이미 정해진 정책이기도 하다"고 강조했다. 그러면서 "조선(북한)은 시진핑 주석이 주창한 '인류 운명공동체' 이념과 4대 글로벌 이니셔티브를 완전히 지지한다"면서 "중국이 대만 등 문제에서 국가 주권과 영토 완전성을 수호하는 정당한 입장과 모든 노력을 굳게 지지한다"고 언급했다.이에 왕 위원 겸 부장은 시진핑 주석의 인사를 전한 뒤 북한 당 9차 대회의 성공적인 개최를 축하했다. 또 김 위원장의 작년 9월 방중과 '역사적인' 정상회담으로 북중 관계가 새로운 국면을 열었다고 평가했다. 이어 "중국은 조선과 함께 양당·양국 최고 지도자의 중요한 공동인식을 이행할 용의가 있다. 교류·왕래를 긴밀히 하면서 실무적 협력을 촉진해 중조(중북)의 전통적 우호에 새로운 시대적 내용을 주입할 용의가 있다"고 화답했다.또 "시 주석은 중조가 모두 공산당이 영도하는 사회주의 국가라는 사실을 강조했다. 공동의 이상·신념과 분투 목표가 있다고 했다"면서 "복잡한 국제 정세를 맞아 중조는 각자의 주권·안보·발전이익을 지키는 동시에 중대한 국제·지역 사무에서 소통과 협조를 한층 강화해야 한다. 수많은 개발도상국의 공동 이익과 세계 평화·발전 수호에 마땅한 공헌을 해야 한다"고 덧붙였다.이날 중국 외교부가 공개한 사진을 보면 회담장에는 김성남 노동당 국제비서가 김 위원장 오른편에 배석했다. 또 중국 측에서는 왕이 위원 겸 부장과 왕야쥔(王亞軍) 주북 중국 대사, 화춘잉(華春瑩 외교부 부부장, 류진쑹(劉勁松) 외교부 아주사장이 마주 앉았다.왕 위원 겸 부장은 북한 외무성 초청으로 이날까지 이틀 일정으로 평양을 방문했다. 그의 방북은 내달 미중 정상회담을 앞두고 이뤄진 것이기도 하다. 미중 정상회담에서 한반도 문제가 의제로 제기될 가능성이 높은 상황에서 북중 간 사전 조율이 이뤄질 것이라는 관측이 나오는 것은 당연할 수밖에 없다.