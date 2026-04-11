李, ‘유대인 학살 수준’ 발언 이스라엘 반발에 “실망”

이재명 대통령, 민주노총 초청간담회 발언 0 이재명 대통령이 지난 10일 청와대에서 열린 민주노총 초청간담회에서 발언하고 있다. /청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 이스라엘을 비판한 자신의 발언에 반발한 이스라엘 정부의 반응을 소개하며 "실망"이라도 재차 비판했다.이 대통령은 11일 엑스(X·옛 트위터)에 이스라엘 외무부가 자신의 전날 발언에 대해 반발한 내용을 소개한 기사를 링크하며 "끊임없는 반인권적·반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망"이라고 적었다.그는 "내가 아프면 타인도 그만큼 아프다. 나의 필요 때문에 누군가 고통받으면 미안한 것이 인지상정"이라며 "보편적 인권과 대한민국의 국익을 위해 할 수 있는 일을 더 열심히 찾아봐야겠다"고 했다.앞서 이 대통령은 전날 X에 이스라엘 방위군(IDF)이 팔레스타인 아동을 고문한 뒤 옥상에서 떨어뜨렸다고 주장하는 영상을 공유하면서 "유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 공개 비판한 바 있다. 그는 이에 대해 "어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 한다"며 "국제법 위반"이라고 지적했다. 해당 영상은 지난 2024년 9월 IDF가 팔레스타인인의 시신을 떨어뜨리는 장면이 촬영된 것이다.이에 이스라엘 외무부는 이날 오전 공식 X 계정을 통해 "이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다"며 "이는 받아들일 수 없고 강력한 규탄을 받아 마땅하다"고 반발했다. 이어 "글을 게시하기 전에 (사실관계를) 확인하는 게 바람직하다. (이 사건은) 테러리스트들을 상대로 한 작전 중에 발생했다"며 "이는 2년 전 철저히 조사됐고 조치됐다. 우리는 이 대통령으로부터 최근 이란과 헤즈볼라가 이스라엘 시민들에게 가한 테러에 대해 어떤 말도 듣지 못했다"고 했다.