닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 정부

26.2조 ‘전쟁추경’ 의결…최대 60만원 유가지원금 이달부터 지원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260411010003305

글자크기

닫기

홍선미 기자

승인 : 2026. 04. 11. 10:32

김민석 총리, 임시 국무회의 발언
김민석 국무총리가 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 임시국무회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스
정부가 중동 전쟁발 경제 위기 대응을 위한 추가경정예산안 26조2000억원을 11일 확정했다.

정부는 이날 오전 김민석 국무총리 주재로 정부서울청사에서 임시 국무회의를 열고 전날 국회를 통과한 추경안을 심의·의결했다.
추경은 이재명 정부 출범 이후 두 번째다.

이에 따라 소득 기준 하위 70% 3256만명에게 1인당 최소 10만원에서 최대 60만원의 '고유가 피해 지원금'이 지급될 예정이다.

정부는 기초수급자·차상위 가구에 1차로 이달 중 지원금을 지급하고, 소득 하위 70% 대상 지원금도 관계부처 태스크포스(TF)의 선별 작업을 거쳐 가급적 신속히 집행한다는 방침이다.

추경안에는 석유 최고가격제 지원 예산 4조2000억원, 대중 교통비 환급 서비스 K-패스를 한시적으로 50% 할인하기 위한 예산, 농림·어업인에게 유가 연동 보조금을 지급하고 연안 여객선의 유류비 부담을 완화하기 위한 지원 예산 등도 포함됐다.

김 총리는 이날 임시국무회의 모두발언에서 "내각은 중동 전쟁 위기 극복이라는 목표 아래 원팀이 돼 더 열심히 뛸 것"이라며 "이제 추경은 민생의 성장으로 향해야 한다. 국무위원 여러분 모두 그 발전에 함께해 달라"고 강조했다.
홍선미 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기