26.2조 ‘전쟁추경’ 의결…최대 60만원 유가지원금 이달부터 지원

김민석 총리, 임시 국무회의 발언 0 김민석 국무총리가 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 임시국무회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스

정부가 중동 전쟁발 경제 위기 대응을 위한 추가경정예산안 26조2000억원을 11일 확정했다.정부는 이날 오전 김민석 국무총리 주재로 정부서울청사에서 임시 국무회의를 열고 전날 국회를 통과한 추경안을 심의·의결했다.추경은 이재명 정부 출범 이후 두 번째다.이에 따라 소득 기준 하위 70% 3256만명에게 1인당 최소 10만원에서 최대 60만원의 '고유가 피해 지원금'이 지급될 예정이다.정부는 기초수급자·차상위 가구에 1차로 이달 중 지원금을 지급하고, 소득 하위 70% 대상 지원금도 관계부처 태스크포스(TF)의 선별 작업을 거쳐 가급적 신속히 집행한다는 방침이다.추경안에는 석유 최고가격제 지원 예산 4조2000억원, 대중 교통비 환급 서비스 K-패스를 한시적으로 50% 할인하기 위한 예산, 농림·어업인에게 유가 연동 보조금을 지급하고 연안 여객선의 유류비 부담을 완화하기 위한 지원 예산 등도 포함됐다.김 총리는 이날 임시국무회의 모두발언에서 "내각은 중동 전쟁 위기 극복이라는 목표 아래 원팀이 돼 더 열심히 뛸 것"이라며 "이제 추경은 민생의 성장으로 향해야 한다. 국무위원 여러분 모두 그 발전에 함께해 달라"고 강조했다.