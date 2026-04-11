영화 ‘왕사남’, 역대 국내 박스오피스 2위 등극

11일 오전 1628만 관객 돌파…'극한직업' 제쳐

1위 '명량'과 130만명 차이…추월 여부 미지수

평일 관객 감소…경쟁작 적어 가능성 배제 못해

왕과 사는 남자 0 영화 '왕과 사는 남자'가 11일 오전 1618만 관객을 돌파해 역대 국내 관객수 2위에 올랐다. 사진은 연출자인 장항준 감독(아랫줄 오른쪽 두번째)과 출연진이 흥행 성공을 자축하는 모습./제공=쇼박스

영화 '왕과 사는 남자'('왕사남')가 역대 국내 관객수 2위에 올라, 이제는 1위 '명량'을 노린다.11일 이 영화의 배급사인 쇼박스에 따르면 '왕사남'은 상영 67일째인 이날 오전 1628만 관객을 돌파해, 기존 2위였던 '극한직업'(1626만명)을 넘어섰다.지난 2월 4일 개봉한 '왕사남'은 개봉 31일째와 50일째인 지난달 6일과 이달 5일에 차례로 1000만과 1600만 고지를 밟았다. 누적 매출액은 이미 정상을 찍었는데, 전날 기준으로 1569억원을 기록중이다.이처럼 파죽지세로 2위까지 달려온 '왕사남'이지만, '명량'마저 제칠 가능성은 높지 않아 보인다. 1761만명이 관람한 '명량'을 따라잡으려면 130만명대를 더 동원해야 하나, 지난 6일부터 평일 관객수가 2만~3만명 대로 내려선 탓에 추월을 장담하기 어려운 형편이다.다만 이달 중 개봉하는 국내외 화제작들이 많지 않아, 일정 수준 이상의 좌석 점유율을 유지할 수 있다는 점은 긍정적인 요소다.장항준 감독이 연출 지휘봉을 잡은 '왕사남'은 폐위된 '단종'이 유배지에서 촌장 '엄흥도' 등 마을 사람들과 교감하는 이야기를 그렸다.