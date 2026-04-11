오세훈, 정원오 향해 “李 찾아가 대출 규제 철회 요구하라”

"서울 정비사업 가로막는 건 李 정부 과도한 대출 규제"

0005597257_001_20251127160109898 0 오세훈 서울시장이 작년 11월 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 서울시당 주거사다리정상화특별위원회 정책토론회에서 발언하고 있다. /연합

오세훈 서울시장이 정원오 서울시장 후보를 향해 이재명 정부의 과도한 부동산 대출 규제 문제를 외면하고 있다고 비판했다. 대출 규제가 서울의 재개발·재건축 사업에 큰 걸림돌이 된다는 지적이다.11일 오 시장은 페이스북에서 정 후보를 겨냥해 "재개발·재건축에 진심이라면 당장 자신을 추켜세웠던 이 대통령을 찾아가 무차별적 부동산 대출 규제부터 철회하라고 요구하라"고 밝혔다. 이어 "현재 서울의 정비사업을 가로막고 있는 가장 큰 걸림돌은 바로 묻지도 따져보지도 않고 적용하고 있는 이재명 정부의 과도한 규제"라고 했다.또 "모든 상황에 일률적으로 대출 규제를 적용한 탓에 정비사업 지역 주민들의 이주비 대출이 막혀있다. 재개발·재건축은 주민들이 이주를 해야 삽을 뜨는데, 착공이 안 되고 있는 것"이라고 부연했다.오 시장은 "이재명 정부가 서울 전역을 투기과열지구로 묶어 놓아 정비사업 지역의 조합원 지위 양도가 원천 차단되면서 갈등이 생겨 사업의 속도가 나지 않고 있다"며 "바로 이것이 박원순 시장 10년간의 공급 빙하기를 끝내고 신속통합기획으로 잘 달려오던 서울의 재개발·재건축이 맞닥뜨린 큰 걸림돌"이라고 했다.그러면서 "'명픽' 정원오 후보의 거짓말이 아니라는 걸 증명하려면 요지부동인 대통령 마음부터 바꿔놓으라"고 덧붙였다.앞서 정원오 후보는 전날 기자회견에서 오 시장의 시정을 비판하면서 서울의 변화를 위한 공약 중 하나로 '속도와 안전을 동시에 챙기는 재개발·재건축'을 언급했다.