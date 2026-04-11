박형준, 주진우 꺾고 국민의힘 부산시장 후보로 확정

전재수 민주당 후보와 맞대결 예고

PYH2026032802510005100_P4 0 3선에 도전하는 박형준 부산시장이 28일 부산진구 부전동의 한 빌딩에 마련된 경선 사무소 개소식에서 출마 선언을 하며 어퍼컷 세리머니를 하고 있다. /연합

박형준 부산시장이 6·3 지방선거 국민의힘 부산시장 후보로 확정됐다.박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 11일 광역단체장 경선 결과 발표에서 "부산시장 본경선 여론조사 개표 결과 박 시장이 부산시장 후보로 선출됐다"고 밝혔다. 이에 따라 박 시장은 전재수 더불어민주당 부산시장 후보와 맞대결을 벌이게 됐다.박 시장은 보수 대통합과 당내 결집을 강조했다. 그는 "지금부터는 승리의 시간이다. 시의원·구청장·구·군의원까지 200명이 넘는 모든 국민의힘 후보의 야전사령관이자 선봉장이 되겠다"고 말했다. 이어 "입법부·행정부·사법부에 이어 지방정부까지 특정 세력에 의해 장악되는 순간, 이 나라는 견제 없는 일당 지배 국가가 될 것"이라며 "사즉생의 각오로 부산이 민주주의의 마지막 방파제가 되도록 하겠다"고 덧붙였다.그러면서 "부산 글로벌허브 도시 특별법안이 입법 마지막 문턱에서 가로막혀 있다"며 "민주당 전재수 의원은 법안 즉시 통과를 약속했다가 태도를 바꿨는데, 부산시장은 시민의 대표여야 하지 권력의 대리인이어서는 안 된다"고 비판했다.양당의 부산시장 후보가 확정됨에 따라 박 시장과 전 후보 간의 신경전은 본격화될 것으로 전망된다. 박 시장은 먼저 검·경 합동수사본부가 통일교 금품 수수 의혹을 받는 전 의원을 '공소권 없음'과 '무혐의' 처분한 것을 두고 공세 수위를 높일 전망이다.박 시장 경선 캠프는 "법왜곡죄는 민주당이 직접 만든 법인데, 권력의 눈치를 보는 봐주기 수사를 막겠다는 게 핵심"이라며 "법을 만든 민주당이 법의 취지를 가장 먼저 짓밟았으며, 법 왜곡죄의 첫 번째 적용 대상은 전 후보 수사여야 한다"고 주장했다.전 의원은 전날 "이제 일만 할 수 있게 됐다. 할 말 많지만, 지금은 '말'이 아니라 '일'을 해야 할 때이며 이미 아까운 시간이 너무 많이 흘러갔다"며 "해양 수도 부산, 시민 여러분들과 함께 이재명 정부와 함께 반드시 완성하겠다"고 말했다.