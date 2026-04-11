與 전남·광주 경선 D-1…민형배·김경록 신경전 고조

민형배측 "김경록 선거운동 편법·위법 소지 있어"

김경록측 "유언비어 나돌아…악의적 루머 중단"

444665_435229_1721 0 더불어민주당 민형배(왼쪽)·김영록 전남광주통합특별시장 경선 후보가 9일 광주 남구 월산동 광주MBC 공개홀에서 열린 본경선 토론회에 참석해 기념 촬영하고 있다. /연합

민형배·김영록 더불어민주당 전남·광주 통합 특별시장 예비후보들 간의 공방이 격화되고 있다. 최종 후보 경선 결선을 하루 앞두고 신경전이 고조되는 분위기다.11일 민형배 후보 '민심캠프'는 성명을 통해 김 후보와 일부 정치인의 선거운동이 편법·위법 소지가 있다며 민주당 중앙당 선거관리위원회에 조사를 촉구했다.민심캠프는 "경선의 공정성을 정면으로 훼손하는 편법·위법 행위들이 극에 달하고 있다"며 김 후보 측이 자치구 구청장 및 예비 후보자들이 공식 지지하는 것처럼 오해를 유발하는 문자와 카드뉴스를 배포했다고 주장했다.이어 신정훈 의원의 공개 지지 선언과 더불어 강기정 광주시장 측의 경선 개입 의혹, 조계원 의원 관련 보도 등도 문제 삼았다. "불공정 행위에 대해 가능한 모든 수단을 동원하여 대응할 것"이라는 입장이다.이에 김영록 후보의 '탄탄캠프'는 같은 날 김 후보가 주 청사를 무안으로 이전한다는 루머에 대해 반박 성명을 냈다. 송기희 탄탄캠프 대변인은 "김 예비후보가 무안으로 주 청사를 옮기려 한다는 마타도어식 유언비어가 나돌고 있다"며 "그동안 누차 밝혔 듯 김 예비후보는 전남·광주 통합 특별법에 나와 있는 대로 광주·무안·순천 3개 청사를 주 청사로 공동 운영하겠다는 뜻이 확고하다"고 밝혔다.그러면서 "주 청사를 어디로 할 것인지 문제는 시민들이 참여하는 공론화기구인 '주 청사 공론화위원회'를 구성, 충분한 숙의 과정을 거쳐 결정하겠다는 것이 김 예비후보의 의지"라며 "악의적인 루머 유포를 즉각 중단하라"고 촉구했다.민주당 전남·광주 특별시장 결선은 오는 12~14일 국민참여경선(권리당원 50%·여론조사 50%) 방식으로 실시된다.