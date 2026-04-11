BTS, 4년 만 월드투어 “이 순간 즐겁게 즐겨달라”

6년 만에 월드투어 재개

2019년 팬미팅 이후 360도 무대 첫 도입

방탄소년단 0 방탄소년단/빅히트 뮤직

방탄소년단(BTS)이 6년 반 만에 아미(공식 팬클럽 이름)와 만난 소감을 밝혔다.방탄소년단은 11일 경기 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 'BTS 월드 투어 아리랑'을 개최했다. 이번 공연은 지난 2022년 4월 성황리에 막을 내린 '퍼미션 투 댄스 온 스테이지(PERMISSION TO DANCE ON STAGE)' 이후 약 4년 만에 재개되는 월드투어다. 빅히트 뮤직에 따르면 이번 공연은 지난 9일과 11~12일 사흘간 총 13만2000명이 현장을 찾았다.이날 '훌리건(Hooligan)' '에일리언스(Aliens)' '달려라 방탄(Run BTS)'으로 오프닝 무대를 연 BTS는 "두 번째 공연을 시작했다. 어제와 달리 날씨가 매우 좋다. 아직 쌀쌀하지만 뜨겁게 달궈드리겠다"고 말했다.방탄소년단은 이번 월드투어를 통해 새로운 방식의 스타디움 공연을 시도했다. 2019년 열린 글로벌 팬미팅 'BTS 5TH 머스터-매직샵(MAGIC SHOP)' 이후 360도 무대를 콘서트에 도입한 것은 이번이 처음이다.멤버들은 "360도 공연을 오랜만에 해봤다. 아미들에게 둘러싸여 있어 기분이 좋다. 새로운 요소와 시도를 담았기 때문에 조금 낯설 수 있지만 재미있게 즐겨 달라"고 전했다.이어 "'아리랑' 앨범은 약 4년 만에 발매했고, 6년 반 만에 콘서트 투어를 하게 됐다. 여러분도 이 순간을 함께 즐겨 주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.한편 BTS는 이날 공연을 시작으로 오는 17~18일 일본 도쿄돔 공연을 거쳐 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 34개 도시에서 총 85회 공연을 이어간다. 이는 한국 가수 단일 투어 기준 최다 회차다.