다방 “서울 임대차 시장 ‘월세화’…아파트 월세 비중 50% 육박”

서울 아파트 월세 비중 2017년 34.4%에서 올해 49.8%로
올해 빌라 월세 비중은 61.3%
11일 다방이 국토교통부 실거래가 자료를 토대로 2017년부터 올해까지 매년 4월 기준 서울 아파트와 연립·다세대 주택의 전월세 거래량 및 거래 비중을 분석한 결과, 서울 아파트 임대차 시장에서 전세와 월세의 격차가 크게 좁혀진 것으로 나타났다.
서울 아파트 전세 비중은 2017년 4월 65.6%에서 올해 4월 50.2%로 15.4%포인트(p) 하락한 반면, 월세 비중은 같은 기간 34.4%에서 49.8%로 15.4%p 상승했다. 이에 따라 10년 전 31.3%p에 달했던 전세와 월세 비중 격차는 올해 0.4%p까지 축소되며 사실상 비슷한 수준에 이르렀다.
거래량 흐름을 보면 아파트 전월세 거래는 2022년부터 2023년까지 함께 증가한 뒤 서로 다른 양상을 보였다.
전세 거래량은 2023년 4월 1만3979건으로 정점을 기록한 이후 올해 4월 8613건으로 5366건 줄어 38% 감소했다. 반면 월세 거래량은 같은 기간 9828건에서 8543건으로 1285건 감소하는 데 그쳐 감소 폭이 상대적으로 작았다. 이에 따라 올해 4월 전체 아파트 임대차 거래 1만7156건 가운데 월세 비중은 49.8%를 기록해 전세 비중(50.2%)과의 차이가 사실상 사라졌다.
빌라 시장에서는 월세 중심 재편이 더욱 뚜렷하게 나타났다. 이들 주택의 월세 비중은 2017년 37.3%에서 올해 61.3%로 24.0%p 확대된 반면, 전세 비중은 62.7%에서 38.7%로 같은 폭만큼 축소됐다.
특히 2022년 말 전세사기 사태 이후 변화 속도가 빨라졌다. 연립·다세대 전세 거래량은 2022년 4월 8884건에서 2023년 4월 6174건으로 2710건 감소해 30.5% 줄었다. 반면 월세 거래량은 같은 기간 4921건에서 5029건으로 오히려 늘었다. 이후 2024년 4월에는 월세 거래량이 6480건으로 전년 대비 28.9% 증가하며 처음으로 전세 거래량(6057건)을 넘어섰다. 이후에도 월세 거래는 작년 6392건, 올해 6635건으로 증가세를 이어가고 있다.
자치구별로 보면 아파트 시장에서 월세 비중이 가장 높은 곳은 중랑구(73.5%)였다. 이어 용산구(64.8%), 중구(63.0%), 종로구(57.6%), 금천구(57.5%) 순으로 나타났다. 반대로 전세 비중이 높은 지역은 도봉구(60.8%), 성북구(59.6%), 양천구(57.7%) 등이었다.
빌라의 경우 관악구의 월세 비중이 77.6%로 가장 높았고, 송파구(70.8%), 노원구(70.3%), 영등포구(69.6%), 강서구(68.2%)가 뒤를 이었다. 반면 전세 비중이 가장 높은 지역은 용산구(67.9%)였으며 성동구(54.3%), 동대문구(48.5%) 순으로 집계됐다.
다방 관계자는 "10년 전만 해도 30%p 이상 벌어졌던 서울 아파트 전월세 거래 비중 격차가 올해 4월 기준 0.4%p까지 좁혀지며 월세가 전세를 추월하는 변곡점을 눈앞에 두고 있다"며 "빌라 시장은 이미 2024년 월세 거래량이 전세를 넘어섰고, 올해 월세 비중도 61.3%까지 확대되는 등 서울 임대차 시장 전반이 월세 중심으로 재편되는 흐름이 뚜렷해지고 있다"고 말했다.