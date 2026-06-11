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사회

[카드뉴스] 공부보다 중요한 아이의 미래 역량?

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박종규 기자

승인 : 2026. 06. 11. 07:00

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[카드뉴스] 공부보다 중요한 아이의 미래 역량?  6가지


좋은 성적보다 평생 살아가는 힘이 더 중요합니다.

AI 시대, 아이에게 꼭 필요한 ‘이 역량!’ 무엇일까요?


스스로 질문하는 힘

정답을 외우는 시대에서 좋은 질문을 만드는 시대로 바뀌고 있습니다.

호기심과 탐구력은 아이의 미래 경쟁력이 될 수 있습니다.


[핵심] 호기심, 문제 해결력


실패해도 다시 도전하는 힘

실패를 피하는 아이보다 실패를 극복하는 아이가 더 크게 성장합니다.

작은 실패는 큰 성공을 위한 경험이 될 수 있습니다.


[핵심] 도전 정신, 회복탄력성


사람과 협력하는 능력

혼자 잘하는 것보다 함께 문제를 해결하는 능력이 더 중요해지고 있습니다.

배려와 소통은 미래 사회의 핵심 역량입니다.


[핵심] 협업, 소통


꾸준히 끝까지 해내는 습관

재능보다 중요한 것은 끝까지 해내는 힘입니다.

매일 조금씩 실천하는 습관이 큰 차이를 만들어냅니다.


[핵심] 꾸준함, 자기관리


현명한 디지털 활용 능력

기술을 소비하는 것을 넘어 도구로 활용하는 능력이 중요합니다.

AI와 디지털 기술을 올바르게 사용하는 힘이 미래 경쟁력이 됩니다.


[핵심] 디지털 리터러시, AI 활용 능력


스스로 선택하고 책임지는 힘

부모가 대신 결정하기보다 아이가 직접 선택하고 결과를 경험하는 과정이 중요합니다.

자기주도성은 평생의 자산이 될 수 있습니다.


[핵심] 자기주도성, 책임감


미래를 준비하는 가장 좋은 교육은 좋은 습관을 만드는 것입니다.

빠르게 변하는 시대일수록 지식은 변하지만 배우는 힘과 생각하는 힘은 오래 남습니다.

오늘의 작은 습관이 아이의 미래를 바꿀 수 있습니다.



박종규 기자

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