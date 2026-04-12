[포토] ‘단식 농성’ 안호영...이원택 재감찰 요구

6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 이원택 의원에게 고배를 마신 안호영 의원이 12일 국회 본관 입구에서 당 전북지사 후보로 선출된 이 후보에 대해 윤리 재감찰을 실시할 것을 요구하며 텐트를 치고 이틀째 단식 농성을 이어가고 있다.