닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

[포토] ‘원팀 간담회’ 한자리에 모인 정원오·추미애·박찬대

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003461

글자크기

닫기

이병화 기자

승인 : 2026. 04. 12. 13:19

6·3 지방선거 더불어민주당 정원오(왼쪽부터) 서울시장 후보-추미애 경기도지사 후보-박찬대 인천시장 후보가 12일 국회 소통관 앞에서 더불어민주당 수도권 광역단체장 후보 원팀간담회에서 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다.
이병화 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기