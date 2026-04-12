[포토] 손 맞잡은 정원오·추미애·박찬대

6·3 지방선거 더불어민주당 정원오(왼쪽부터) 서울시장 후보-추미애 경기도지사 후보-박찬대 인천시장 후보가 12일 국회 소통관 앞에서 더불어민주당 수도권 광역단체장 후보 원팀간담회에서 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다.