[포토] 기자회견장 들어서는 서영교 국조특위 위원장

서영교 국회 법제사법위원장 겸 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 위원장이 12일 국회 소통관에서 수원지검 현장 조사 등과 관련해 기자회견을 하기 위해 들어서고 있다.