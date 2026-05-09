[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 9일

쥐띠
36년 재물이 풍족해지니 마음도 흐뭇해진다.
48년 귀인이 나타나 도움을 준다.
60년 위기가 생겼다가 차츰 사라진다.
72년 바라던 소원을 성취한다.
84년 마음에도 없던 행운이 찾아온다.
96년 근심이 확 풀리니 마음이 한결 편안하다.
소띠
37년 남의 일에 간섭하지 않는다. 49년 집안의 근심이 사라지니 웃음꽃이 활짝 핀다.
61년 마음이 평온해진다.
73년 어려운 시기니 아껴 써야 한다.
85년 지인과 다툼이 생기지 않도록 신경 쓴다.
97년 집안에 작은 행운이 찾아온다.
범띠
38년 급한 금전 문제가 오후쯤 해결된다. 50년 목돈이 들어오는 시기다.
62년 금전 문제가 확실히 해결된다.
74년 최선을 다하니 좋은 결과가 생긴다.
86년 투자는 전문가의 도움을 받는다.
98년 서류 계약서를 꼼꼼히 검토한다.
토끼띠
39년 여유가 생기니 행복해진다. 51년 고민과 구설수가 생기니 조심한다.
63년 미리 포기하면 안정을 찾기 힘들어진다.
75년 내 뜻대로 이뤄지는 날이다.
87년 뜻하지 않은 송사에 휘 말린다.
99년 일을 잘 한다고 칭찬받는다.
용띠
40년 문서 매매 운이 찾아온다.
52년 걱정하던 재물 운이 좋아진다.
64년 일이 꼬여 전전긍긍한다.
76년 잠잠했던 금전 소식이 찾아온다.
88년 아는 사람과 시비로 인해 다툼이 생긴다.
00년 근심이 많은 시기이니 신경 써야 한다.
뱀띠
41년 바라던 일을 성취한다.
53년 부탁한 일이 발 빠르게 이뤄진다.
65년 부탁한 금전이 움직이는 날이다.
77년 힘든 문제가 해결될 기미가 보인다.
89년 신중히 검토하고 살펴보아야 한다.
01년 쉬면서 몸을 풀어 주어야 한다.
말띠
42년 새로운 문서 운이 찾아온다.
54년 바라던 일에 머지않아 서광이 비친다.
66년 지금보다 더 큰 계획을 세워야 한다.
78년 생활이 윤택해진다.
90년 금전 운이 막혔다가 오후에 다시 풀린다.
02년 좋은 기회가 오후쯤 찾아온다.
양띠
43년 침착히 대처해 나간다.
55년 욕심부리지 말고 순리에 잘 따른다
67년 서두르지 말고 차분히 앞만 보고 나간다.
79년 주변 도움으로 골치 아픈 일이 해결된다.
91년 몸의 균형 감각을 잃지 않는다.
03년 취업 운이 따르게 된다.
원숭이띠
32년 어려운 고민이 새롭게 풀린다.
44년 일이 잘 안 풀려 마음이 답답한 날이다.
56년 조금만 더 참고 기다려야 한다.
68년 마침내 소원을 성취한다.
80년 감정만 앞세우면 안 된다.
92년 허심탄회하게 마음 표현을 해야 한다.
닭띠
33년 생각지 않은 행운이 찾아온다.
45년 건강 운이 좋아지니 기분이 상쾌하다.
57년 근심이 사라지고 마음이 안정된다.
69년 오후부터 고민이 싹 사라진다.
81년 마음에 드는 공간에서 차를 마신다.
93년 결정을 내리지 못한다.
개띠
34년 집안에 경사가 생기는 날이다.
46년 행운이 가득 찾아온다.
58년 두루두루 화평해지는 운이다.
70년 가면 갈수록 인기가 올라간다.
82년 실망은 금물이니 자신감을 가져야 한다.
94년 올바르게 선택을 내려야 하는 날이다.
돼지띠
35년 마음 넓어지니 활기가 넘친다.
47년 마음속으로 좋은 기운이 날이다.
59년 좋은 결과로 문서를 손안에 쥔다.
71년 귀인이 집안으로 들어오려고 한다.
83년 노력 끝에 성사되는 날이다.
95년 소원을 성취한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장