[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 9일

소띠

37년 남의 일에 간섭하지 않는다. 49년 집안의 근심이 사라지니 웃음꽃이 활짝 핀다.

61년 마음이 평온해진다.

73년 어려운 시기니 아껴 써야 한다.

85년 지인과 다툼이 생기지 않도록 신경 쓴다.

97년 집안에 작은 행운이 찾아온다.