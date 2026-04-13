필리핀 파티마 의대, 2026년 8월 입학생 모집…프리메디 2.5년 과정 운영

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파티마의대 한국입학처 대표 허헌

필리핀 파티마의대 한국입학처는 2026년 8월 입학생 모집 계획을 13일 밝혔다.

이번 모집은 프리메디(Pre-Med) 2.5년 과정으로, 기존 4년 과정 대비 기간을 단축한 학위 프로그램이다. 해당 과정은 총 154학점으로 구성된 정규 학사 과정으로 운영되며, 학사 학위가 없는 지원자도 지원할 수 있다.

커리큘럼은 의과대학 본과 진학을 전제로 설계된 것이 특징이다. 기초 의학 관련 과목을 중심으로 구성돼 이후 본과 과정으로의 학업 연계성을 높였다는 설명이다.

이 과정은 의대 본과 진학에 필요한 요건을 충족하도록 운영되며, 수료 후 본과 과정으로의 진학을 목표로 한다. 입학 지원은 한국입학처를 통해 진행되며, 지원 절차와 서류 준비, 일정 등에 대한 안내가 제공된다.

이와 함께 필리핀 클락 지역에 위치한 로얄아카데미에서는 의대 진학을 준비하는 학생들을 대상으로 3개월 과정의 사전 준비 프로그램을 운영하고 있다. 해당 과정은 의학 영어와 생물, 화학 등 기초 과목 중심으로 구성돼 본과 수업 적응을 돕는 데 초점을 맞췄다.

학교 측은 “필리핀 의과대학은 입학 이후 학업 적응이 중요한 구조”라며 “사전 준비 과정을 통해 학업 부담을 줄이고 안정적인 학업 지속을 지원하고 있다”고 설명했다.

2026년 8월 입학생 모집과 관련한 세부 사항은 한국입학처를 통해 확인할 수 있다.

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파티마의대 입학 사전답사