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BTS ‘아리랑’, 美 빌보드 3주 연속 정상

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이다혜 기자

승인 : 2026. 04. 13. 08:14

모건 월렌·카녜이 웨스트 제치고 '빌보드200' 1위
타이틀곡 '스윔'도 '핫100' 톱10 진입 가능성
방탄소년단
방탄소년단(BTS)/빅히트뮤직
그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 3주 연속 1위를 기록했다. K-팝 앨범 기준으로는 처음 있는 성과다.

빌보드는 12일(현지시간) 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 모건 월렌의 '아임 더 프로블럼'(I'm The Problem)과 카녜이 웨스트(예·YE)의 '불리'(BULLY) 등을 제치고 3주 연속 정상에 올랐다고 밝혔다.

이번 기록은 K-팝 아티스트의 앨범이 '빌보드 200'에서 3주 연속 1위를 유지한 첫 사례다. 앞서 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST 앨범이 비연속으로 2주 1위를 기록한 바 있지만, 연속 3주 정상은 이번이 처음이다.

'아리랑'은 팀의 현재 정체성과 음악적 방향성을 담은 앨범으로, 타이틀곡 '스윔'(SWIM)을 포함해 총 14곡이 수록됐다. 앨범 발매 이후 주요 글로벌 차트에서 안정적인 성과를 이어가고 있다.

싱글 차트에서도 흐름은 이어질 전망이다. 타이틀곡 '스윔'은 지난주 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 2위를 기록했으며 13일 발표될 최신 차트에서도 '톱10'을 유지할 가능성이 거론된다.
이다혜 기자

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