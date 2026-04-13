與 “안호영 재감찰 요구, 오늘 재심서 원칙대로 진행”

"재심위 보고 후 최고위에서 논의"

발언하는 정청래 대표<YONHAP NO-4172> 0 더불어민주당 정청래 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다./연합

더불어민주당이 전북도지사 경선 잡음과 관련해 재심에서 원칙대로 다룰 것이라고 밝혔다. 더불어민주당 전북도지사 경선에서 이원택 의원에게 패배한 안호영 의원은 경선 결과에 반발하며 국회 본청 앞 단식 농성을 사흘째 이어가고 있다.강준현 수석대변인은 13일 최고위원회의 후 브리핑에서 안 후보에 대한 재감찰을 요구하며 단식 중인 상황과 관련해 "김슬지 도의원에 대한 추가 감찰이 진행 중이며, 안 후보가 청구한 재심은 오늘 재심위에서 다룬다"며 "내일 최고위가 열리면 보고가 있을 예정"이라고 말했다.'안 의원의 단식 행위를 지도부는 경선 불복으로 보나'는 질문에는 "거기까지 판단 내리지 않았다"며 "재심위 보고를 받고 최고위 단위에서 논의하겠다"고 답했다.한편 정청래 대표는 "전국의 민주당 후보들은 열 번이고 백 번이고 몸을 낮추고 국민 눈높이에 맞게 말하고 행동해달라"며 "국민 눈살을 찌푸리게 하는 일에는 단호하게 조치하겠다"고 강조했다.강득구 최고위원은 이날 안 의원의 단식 농성 등을 거론하며 "안 의원에게도 '4무(無) 공천' 원칙이 적용돼야 한다"고 목소리를 높였다. 이어 "본선에 나설 후보들이 속속 결정되고 있으나 한편으로는 재정 신청도 늘었다. 재심은 당헌 당규로 보장된 출마자의 정당한 권리"라고 말했다. 그러면서 "당이 절한 절차와 원칙, 그리고 그것에 맞게 신속하고 공정하게 판단하고 처리해야 한다. 공정과 신뢰를 바탕으로 승리의 길로 나아갈 것"이라고 했다.이에 박규환 최고위원은 "어느 공천에서든 탈락자는 나오기 마련이다. 억울하게 컷오프 되고도 당을 위해 '더컷유세단'을 이끌었던 정청래 사례를 기억해 주길 바란다"고 말했다.박 최고위원은 "선당후사 정신을 견지해 주길 바란다"며 "사소하고 알량한 사익을 위해 당의 공천 과정에 대한 국민적 신뢰를 훼손한다면 당원·지지자들로부터 그리고 궁극적으로는 국민들로부터 버림받을 수밖에 없다는 점을 유념해달라"고 했다.