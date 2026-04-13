노동부 ‘AI 전환과 노동의 미래 토론회’개최…AI와 인간 공존 방안 모색

AI로 창출되는 일자리·기회 집중…인력양성 산업 정부 역할 필요

노동부전경사진2 0 고용노동부 정부세종청사 전경

정부가 인공지능(AI)과 인간의 공존 방안을 산업 현장 AI 도입 상황 및 전망을 살펴보고 AI와 일자리가 서로 공존을 모색하기 위해 전문가들의 의견을 듣는 자리를 마련했다.고용노동부는 13일 더불어민주당 기후에너지환경노동위원회와 공동으로 서울 여의도 국회의원회관에서 '인공지능(AI) 전환과 노동의 미래' 토론회를 개최했다.이번 토론회는 사무직뿐만 아니라 제조업·물류업 등 광범위한 분야로 산업 현장의 AI 도입 상황 및 전망을 살펴보고 AI와 일자리가 서로 공존할 수 있는 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 이날 장영재 카이스트 교수의 '피지컬 AI시대 산업인력 전략'과 김준하 디든로보틱스 대표의 '피지컬 AI의 현재와 미래' 발제가 진행됐다.장 교수는 "AI로 사라질 직업을 걱정하기보다 피지컬 AI 도입 초기에는 창업 지원 및 인력양성을 위한 정부의 역할이 필요하다"며 "한국의 제조업 역량을 활용해 피지컬 AI 생태계를 구축해 AI 기반의 '제조 소프트웨어 기반 공장 구축 운영 노하우' 수출을 새로운 먹거리로 삼아야 한다"고 강조했다.김준하 디든로보틱스 대표는 "현재 피지컬 AI가 상용화 단계에 도달한 것은 맞지만 도입 비용 및 기술적 한계로 휴머노이드가 단시일 내에 도입되기는 어렵다"며 "생산가능 인구 감소로 인력난이 있을 분야나 위험한 작업 등에는 로봇 투입이 도움이 될 수 있다"고 전망했다. 그러면서 "로봇과 관련된 일자리가 새로이 창출되는 등 피지컬 AI가 일자리에 부정적으로만 작용하지는 않을 것"이라고 덧붙였다.이어 김주영 더불어민주당 의원이 직접 좌장을 맡은 토론회에서는 노사 및 전문가 등 참석자들은 직무전환 지원, AI 직무 역량 강화 및 사회안전망 강화 등 정부의 역할에 대해 공통적으로 제언했다김영훈 노동부 장관은 "최근 중동지역 군사적 충돌은 AI가 산업적 도구를 넘어 국가의 전략이자 안보 자산이라는 것을 시사하고 있다"면서 "세계 주요국들이 앞다퉈 AI를 발전시키는 상황에서 AI 도입과 발전을 주저할 수는 없다"고 강조했다. 그러면서 'AI는 인간을 대체하지 않지만 AI를 사용하는 사람이 그렇지 않은 사람을 대체할 것이다'는 카림 카리니 하버드대 교수의 말을 인용해 "국민들이 AI 기술을 가진 인력으로 성장하고 고용안전망을 확충해 직무전환 과정이 일자리 양극화로 연결되지 않도록 정부도 적극 지원할 것"이라고 강조했다.