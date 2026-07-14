네이버 ‘별점 부활’…소상공인 “트래픽에 짓밟힌 상생”

소상공인연합회 강력 유감…"악성 별점 테러·광고비 부담 부메랑"

1 0 송치영 소공연 회장.

네이버가 장소 리뷰 서비스 내 '별점 제도'를 전격 부활시키자 소상공인업계가 거세게 반발하고 나섰다. 과거 악성 리뷰와 별점 테러로 인한 자영업자들의 비극을 외면하고, 트래픽과 광고 수익에 눈이 어두워 약탈적 플랫폼 행태로 회귀했다는 지적이다.소상공인연합회는 14일 "네이버가 플랫폼 내 식당과 카페 등 장소 리뷰 별점 제도를 5년 만에 재도입한 것에 대해 깊은 우려와 함께 강력한 유감을 표한다"며 정면 대응을 선언했다.소연은 이번 조치로 인해 자영업 현장에서 극심한 혼란이 불어닥칠 것으로 전망했다. 별점 점수를 관리하기 위해 무리한 '리뷰 이벤트'를 강행하거나, 사설 홍보대행사와 네이버 키워드 광고에 의존할 수밖에 없는 악순환 구조가 형성될 것이라는 이유다.고물가·고금리·경기 침체의 삼중고를 겪는 상황에서 플랫폼의 줄 세우기식 정책이 소상공인의 마케팅 비용 부담을 더욱 가중시킬 것이란 비판이 나온다. 특히 네이버가 과거 별점 제도의 부작용을 인정하고 대안으로 '키워드 리뷰'를 도입했음에도, 불과 수년 만에 별점 제도로 복귀한 것은 플랫폼의 사회적 책임을 저버린 처사라는 목소리가 높다.네이버가 제시한 보완책에 대한 실효성 논란도 거세다. 평균 별점 노출 여부는 사업주가 선택할 수 있게 했지만, 개별 소비자가 남기는 별점 자체는 비공개 처리가 불가능해 악의적인 '별점 테러'에 무방비로 노출될 수밖에 없다는 지적이다.또한 산출 방식에 2022년 이전의 누적 정보까지 포함시키는 것은 과거의 데이터가 현재 자영업자의 발목을 잡는 쇠사슬이 될 수 있다고 꼬집었다. 악성 작성자 모니터링이나 리뷰 수정 기간 제한 등 네이버가 밝힌 대책 역시 실질적인 피해를 막기에는 턱없이 부족하다고 강조했다.소연은 네이버를 향해 개별 별점 비공개 기능을 전면 도입하고, 악성 별점 테러에 대한 즉각적인 제재와 구제책 등 실효성 있는 상생 보호막을 구축할 것을 조속히 촉구했다. 아울러 정부를 향해서도 2024년 발표한 '소상공인 생업 피해 저감 대책'을 재가동하는 등 온라인 플랫폼의 별점 제도에 대한 근본적인 대처가 필요하다고 제언했다.소공연 관계자는 "향후 네이버 별점 부활로 인해 발생하는 자영업자 피해 사례를 면밀히 모니터링하고, 플랫폼의 우월적 지위 남용에 강력히 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.