[카드뉴스] 내 개인정보 훔쳐갑니다 …개인정보 털리는 습관 TOP7

당신도 매일 하고 있을지 모릅니다

공용 와이파이를 아무 생각 없이 사용한다 카페·공항·호텔 등의 보안이 약한 공용 Wi-Fi에서는 민감한 정보를 입력하지 않는 것이 좋습니다. 로그인이나 금융 거래는 모바일 데이터나 신뢰할 수 있는 VPN을 사용하는 편이 안전합니다.

같은 비밀번호를 여러 사이트에서 사용한다 한 곳에서 비밀번호가 유출되면 다른 계정도 연쇄적으로 위험해질 수 있습니다. 서비스마다 서로 다른 비밀번호를 사용하고 비밀번호 관리 앱을 활용하면 보안이 크게 향상됩니다.

출처가 불분명한 링크를 누른다 문자나 메신저, 이메일의 링크를 무심코 열면 피싱 사이트로 연결될 수 있습니다. 주소(URL)를 확인하고 의심스러운 링크는 직접 열지 않는 습관이 중요합니다.

앱 권한을 모두 허용한다 손전등이나 간단한 게임 앱이 연락처, 위치, 마이크까지 요구한다면 꼭 필요한 권한인지 확인하세요. 사용하지 않는 권한은 설정에서 꺼두는 것이 좋습니다.

운영체제와 앱 업데이트를 미룬다 업데이트에는 새로운 기능뿐 아니라 보안 취약점을 막는 패치도 포함됩니다. 오래 미루면 이미 알려진 취약점을 노린 공격에 노출될 가능성이 커집니다.

2단계 인증을 사용하지 않는다 비밀번호가 유출되더라도 2단계 인증(MFA)이 켜져 있으면 계정 탈취를 막을 가능성이 크게 높아집니다. 중요한 계정은 가능하면 모두 활성화하세요.