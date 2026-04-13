與 “외교사에 한 획”… 野 “국민 갈라치기”

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽 세 번째)가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 정 대표는 이날 "이제 우리도 세계 평화에 대한 우리의 자주적 입장을 천명할 지위에 올라섰다"며 인권 문제를 거론한 이재명 대통령의 SNS 발언에 대해 "대한민국 외교사에 한 획을 그을 이 대통령의 입장을 강력하게 지지한다"고 밝혔다. /송의주 기자 songuijoo@