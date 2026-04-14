송언석, 李 대통령 겨냥 “참을 수 없는 손가락 가벼움…부끄러움은 국민 몫”

국민의힘 원내대책회의 0 송언석 국민의힘 원내대표가 14일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

송언석 국민의힘 원내대표는 14일 이재명 대통령의 SNS 메시지를 겨냥해 "참을 수 없는 손가락의 가벼움, 언제까지 부끄러움은 국민의 몫이 돼야 하냐"라고 비판했다.송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "아무 때나 아무 글을 즉흥적으로 작성했다가 삭제해도 되는 계정이 아니다"라며 이같이 밝혔다.송 원내대표는 "대한민국 대통령의 SNS 게시글은 전 세계인들이 실시간으로 지켜보는 대한민국 정부의 정책기조이자 방침"이라며 "어느 정책보다 더 중요한 국가기록물에 해당할 수 있다"고 강조했다.특히 "민감한 외교·안보 현안에 관한 게시글은 외교·안보 라인의 전문가들의 검토를 거쳐서 신중하게 작성하고 관리돼야 한다"고 목소리를 높였다.이어 "대한민국 대통령이 SNS에 가짜뉴스를 올렸다가 타국 정부로부터 규탄 발언을 들은 것은 대한민국 외교사의 한 획을 그은 역대급 외교 대참사"라고 꼬집었다.또 "정청래 더불어민주당 대표는 이 대통령의 이스라엘 관련 SNS 글을 두고 대한민국 외교사에 한 획을 그은 발언이라고 찬양했는데, 우리 정치사에 한 획을 그을 무지성적인 아부와 궤변이 아닐 수 없다"고 비판했다.아울러 "이 대통령은 보편적 인권은 존중돼야 하고 침략적 전쟁은 부인된다는 것이 우리 헌법정신이라 했는데, 전적으로 동의한다"면서도 "북한 김정은을 향해서도 북한 주민들에 대한 보편적 인권을 말해야 한다"고 주장했다.그러면서 "10년 넘게 끌고 있는 북한 인권재단의 이사 추천 절차부터 밟아서 조속히 출범시킬 것을 제안한다"고 덧붙였다.