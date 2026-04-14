與, 野 ‘李대통령 이스라엘 비판’ 공세에 “매국 행위”

한정애 "인권 침해 침묵이 진정한 외교 참사" 맹비난

한병도 "지선 50일 앞…尹 등에 업힌 지방권력 심판해야"

17일 본회의 열어 정치개혁 관련 법안 등 처리 예고

발언하는 한병도 원내대표<YONHAP NO-2338> 0 더불어민주당 한병도 원내대표가 14일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. /연합

더불어민주당은 이재명 대통령의 이스라엘 관련 언급을 비판하는 국민의힘을 향해 '매국 행위'라고 말했다. 민주당은 인류 보편의 가치를 지키기 위한 대통령의 외교를 야당이 정략적으로 매도하고 있다는 논리다.한정애 정책위의장은 14일 원내대책회의에서 이 대통령의 발언에 대해 "국제인도법을 위반한 반인권적 행위에 대해 마땅히 내야 할 상식과 정의의 목소리"라고 평가했다. 그는 야당의 공세를 두고 "이를 외교 미숙으로 매도하는 것은 우리 정부의 외교적 권위를 스스로 깎아내리는 자해적 매국 행위"라고 비판했다. 이어 "인권 침해에 침묵하는 것이야말로 진정한 외교 참사"라며 "인류 보편의 가치를 지키려는 외교 행보에 협력하라"고 했다.천준호 원내운영수석부대표도 "이탈리아, 스페인, 프랑스, 영국 등 주요 정상들이 민간에 대한 공격을 공개 비판했다"며 이 대통령의 우려 표명은 정당하다고 역설했다. 일부 언론이 정부의 유엔 인권이사회 결의안 기권 결정과 대통령 발언이 배치된다고 지적한 것에 대해서는 "기권은 결의안의 구체적 문안 등을 종합적으로 검토해 내린 결정으로 명백히 별개의 사안"이라고 반박했다. 이어 천 원내운영수석부대표는 국민의힘을 향해 "극우 세력과의 협동 작업을 즉각 중단하라"고 촉구했다.이날 지도부는 50일 앞으로 다가온 6·3 지방선거의 승리 의지도 다졌다. 한병도 원내대표는 "이번 선거는 대국민 정상화와 일 잘하는 지방정부를 만들기 위한 것"이라며 "지난 2022년 윤석열 전 대통령을 등에 업고 나타난 무능하고 무책임한 지방 권력을 심판해야 한다"고 촉구했다. 그는 "민주당은 위대한 국민 승리를 위해 전력 질주하겠다"고 다짐했다.한편 민주당은 오는 17일 국회 본회의를 열고 주요 법안 처리에 나설 계획이다. 문금주 원내부대표는 이날 회의 직후 기자들과 만나 "오는 17일 본회의가 열린다면 정치개혁특별위원회 관련 법안을 처리할 가능성이 높다"고 설명했다. 문 부대표는 정청래 당대표가 지시한 국가폭력 공소시효 배제 당론 추진과 관련해서는 "기존 발의 법안들과 연계해 일정을 잡겠다"고 말했다.