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[개장시황]코스피, 8% 폭락에 서킷브레이커 발동…8000선 붕괴

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김소라 기자

승인 : 2026. 06. 08. 09:27

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/한국거래소.
코스피가 지난 주말 있었던 미국 반도체주의 급락과 금리 인상 우려로 하락 출발했다. 전일 대비 8% 이상 하락하면서 올해 3번째 서킷 브레이커가 발동했다.

8일 코스피는 전 거래일(8160.59)보다 112.50포인트(1.38%) 하락한 8048.09에 개장했다. 이후 지수가 단시간에 급락하며 9시19분 기준 8.37% 내린 7477.46를 기록 중이다.

코스피 지수는 전일 대비 8% 이상 하락하면서 역대 9번째 서킷 브레이커가 발동했다. 서킷브레이커는 코스피가 전장 종가 대비 8% 이상 하락을 1분간 지속하면 향후 20분간 유가증권시장 매매거래를 중단하는 조치다. 해제 이후엔 10분간 호가를 접수해 단일가 처리한다.

삼성전자는 9시 3분 기준 9.27% 떨어진 29만8500원, SK하이닉스는 8.02% 하락한 190만4000원에 거래 중이다

주말 동안 미국 반도체주 투매가 이어지면서 국내 증시 전반의 투자심리가 얼어붙었다는 분석이다. 지난 5일(현지시간) 뉴욕증시에서 기술주 중심의 나스닥지수는 4.18% 급락한 2만5709.43으로 장을 마쳤다. 같은 날 필라델피아반도체지수(SOX)는 10.26% 폭락하며 지난 2020년 이후 최대 낙폭을 기록했다.

코스닥 지수는 전 거래일(1002.44)보다 42.83포인트(4.27%) 내린 959.61에 거래를 시작했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1539.1원)보다 16.1원 오른 1555.2원에 출발했다.
김소라 기자

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