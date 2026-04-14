김도읍, 한동훈 출마에 “당 후보 안 내는 것도 방법”…지도부 “전혀 고려 안 해”

"3자 구도면 불리…한동훈과 단일화도 좋은 방법"

한동훈 출마 관련 입장 밝히는 김도읍 의원<YONHAP NO-2493> 0 김도읍 국민의힘 의원이 14일 국회에서 부산 북갑에 출마할 것으로 예상되는 한동훈 전 대표와 관련, 입장을 밝히고 있다. /연합

김도읍 국민의힘 의원이 14일 한동훈 전 대표의 부산 북구갑 보궐 선거 출마를 두고 "우리 당이 후보를 안 내는 것도 방법"이라며 당 지도부에 무공천을 요구했다. 여야 양자 구도를 형성해 선거 경쟁력을 높이자는 취지다. 이에 국민의힘 지도부는 "전혀 고려하고 있지 않다"며 선을 그었다.김 의원은 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 "한 전 대표의 부산 북갑 출마가 기정사실인 상황에서 더불어민주당도 후보를 내고 우리 당에서도 후보를 내 3자 구도가 되면 우리 당이 힘들지 않겠느냐"며 사실상 양보를 요구한 것으로 풀이된다.김 의원은 "3자 구도가 부산시장 선거에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다"며 "우리 당이 후보를 내면 민주당이 쉽게 선거에서 승리할 수 있는 구도가 되니 후보를 내지 않고 범보수 세력인 한 전 대표가 선거에 임하는 것도 방법이지 않겠냐는 차원에서 제안한 것"이라고 주장했다.그러면서 '한 전 대표가 국민의힘 후보와 단일화할 수 있지 않겠느냐'는 질문에 "그것도 좋은 방법"이라며 "당 지도부가 한 전 대표를 설득해 우리 당과 민주당 간 양자 구도를 만들어야 하는데 그러지 못하고 있으니 답답한 마음에 무공천도 방법이라고 한 것"이라고 말했다.부산 북구갑은 부산시장에 출마한 전재수 민주당 의원의 지역구로, 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 보궐선거가 열릴 가능성이 큰 지역이다.다만 최수진 원내수석대변인은 김 의원의 기자회견 직후 기자들과 만나 "후보를 내지 않는 것은 말이 안 된다"며 "자리가 비면 국민의힘 후보를 낼 것"이라고 말했다.최 원내수석대변인은 한 전 대표와의 단일화에 대해 "고려할 단계가 아니다"라고 선그었다. 이어 당내 일부 의원들이 무소속 출마를 지원하려는 데 대해 "바람직하지 않고 힘을 합쳐도 될까 말까 한 상황에서, 무소속으로 나간다는 것은 당과 반대 의견을 표명하는 것"이라고 강조했다.