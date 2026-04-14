한국 ‘인구 대비 AI 특허’ 세계 최다…AI 이용률 증가 폭 최고

美 스탠퍼드대 연구소 '2026 AI 지수 보고서' 발표

인구 10만명당 특허 14.31건…전체 중 최다는 중국

NOVO NORDISK-AI/ <YONHAP NO-0350> (REUTERS) 0 '인공지능(AI)' 문구와 오픈AI 로고가 담긴 일러스트 이미지/로이터 연합

한국이 인구 대비 인공지능(AI) 관련 특허 출원이 전 세계에서 가장 많은 것으로 조사됐다. 미국과 중국이 주도하고 있는 세계 AI 시장에서 높은 '혁신 밀도'를 보이고 있는 것으로 해석된다.미국 스탠퍼드 대학교 인간중심AI연구소(HAI)가 13일(현지시간) 발표한 '2026 AI 지수 보고서'에 따르면 한국은 2024년 기준 인구 10만명당 AI 관련 특허를 14.31건 출원해 세계 최다를 기록했다.그 다음으로 룩셈부르크(12.25건), 중국(6.95건), 미국(4.68건), 일본(4.3건) 등이 뒤를 이었다.AI 이용률의 증가 폭도 한국이 가장 컸다. 지난해 하반기 기준 이용률은 30.7%로, 같은 해 상반기 이용률 25.9% 대비 4.8%포인트(p) 올랐다. 조사 대상 30개국 중 가장 큰 증가 폭이다.AI 이용률 1위는 64%를 기록한 아랍에미리트(UAE)가 차지했다. 그 뒤를 싱가포르(60.9%), 노르웨이(46.4%), 아일랜드(44.6%) 등이 이었다. 한국(30.7%)은 18위다.전 세계 특허 건의 비율은 중국이 74.24%로 가장 높았다. 2위 미국(12.06%)과의 차이도 극명했다.보고서는 중국이 세계 AI 시장을 주도해 온 미국과의 성능 격차를 거의 해소한 것으로 분석했다. 두 국가는 AI 관련 분야에서 우위를 다투고 있다.미국은 자본, 인프라 구축, AI 반도체 등에서 우위를 점하고 있다. 중국은 특허, 논문, 자율 로봇 개발 등 물리적 AI 분야에서 영향력을 행사하고 있다.여기에 높은 '혁신 밀도'를 자랑하는 한국 등 다른 국가들도 각각의 특성을 내세워 경쟁하고 있다.유럽과 중앙아시아 국가들이 지난해 AI 인프라에 상당한 투자를 단행하면서 '국가 지원 슈퍼컴퓨팅 클러스터'를 보유한 국가가 44개국으로 늘었다.스탠퍼드대가 올해 9년째 발표한 연례 AI 지수 보고서는 세계 AI 산업의 현황을 데이터 기반으로 보여주는 공식적인 지표로 평가받고 있다.