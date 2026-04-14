[포토] 박상용과 이화영

'쌍방울 대북 송금' 사건을 수사했던 박상용 검사가 14일 국회 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회에서 열린 쌍방울 대북송금 조작기소 의혹 사건 청문회에서 증인 선서 거부 사유에 대한 소명 요청을 하고 있다. 오른쪽은 이화영 전 경기도 평화부지사.