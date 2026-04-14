‘생맥주도 자격증 시대’…오비맥주, 품질 관리 승부수

고용부 인증 기반 첫 도입

매장 관리 수준이 맛 좌우

[사진자료2] 오비맥주, 고용노동부 인증 ‘생맥주 관리사(MDM)’ 자격 제도 도입 0 오비맥주가 도입한 고용노동부 인증 '생맥주 관리사(MDM)' 자격 제도./오비맥주

오비맥주가 생맥주 품질 관리 체계 구축을 위해 전문 자격 제도를 도입한다.오비맥주는 고용노동부 인증 기반의 '생맥주 관리사(Master Draft Manager·MDM)' 자격 제도를 운영한다고 14일 밝혔다. 생맥주 위생과 품질 관리 프로세스를 표준화하고 이를 검증해 외식업소의 경쟁력을 높이기 위해서다.이번 제도는 비영리 형태로 운영되며 공신력 있는 인증 체계를 기반으로 한다는 점에서 기존 단발성 교육 프로그램과 차별화된다.MDM 생맥주 관리 자격 취득 과정은 '이론 교육' '실습 교육' '온라인 시험' '현장 실기' 등 총 4단계로 구성됐다.교육 과정은 '생맥주 위생 관리' '공급 라인 세척' '탄산압 조절' '전용 잔 관리' '보관 방식' 등 생맥주 품질 유지에 필요한 전 과정을 다룬다. 특히 현장 실기 평가를 통해 매장 운영에 즉시 적용 가능한 실무 역량을 검증하는 데 초점을 맞췄다.공동 운영사인 키노콘은 생맥주 품질 관리 교육과 기기 관리 시스템을 구축해온 전문 기업이다. 오비맥주는 여기에 자사 품질 관리 노하우를 결합해 관리 기준을 고도화한다는 계획이다.자격 취득자에게는 공식 인증서와 매장 부착용 인증 명패가 제공된다. 이와 함께 전용 잔과 품질 관리 공구 세트, 사회관계망서비스(SNS) 마케팅 지원 등 매장 운영을 위한 실무 지원도 병행된다.오비맥주 관계자는 "생맥주 맛의 핵심은 생맥주 기기의 정밀한 관리에서 시작되는 만큼, 전문성을 갖춘 키노콘과 함께 업계의 품질 표준을 한 단계 높이고자 한다"며 "앞으로도 자격 제도 운영과 전문가 현장 점검을 병행해 외식업주들의 경쟁력을 강화하고 소비자들이 믿고 마실 수 있는 생맥주 환경을 조성하는 데 앞장서겠다"고 말했다.한편 MDM 자격 제도는 2026년 도입 이후 전국 약 220개 매장으로 확대됐다.