이철우, 국민의힘 경북지사 후보 확정 ‘3선 도전’

김재원 최고위원 네거티브 공세에도 변수 없이 이철우

이 후보 "TK에서 보수 일으켜 희망의 불씨 퍼뜨릴 것"

당에 신속한 선대위 구성과 내부 분열 멈출 것 요구

이철우 국민의힘 경북도지사 후보_기자회견1 (1) 0 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 14일 경북 안동에 위치한 선거캠프에서 기자회견을 하고 있다./아시아투데이

국민의힘 경북도지사 후보로 현직인 이철우 지사가 확정됐다.박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 14일 "당내 경선 결과 이철우 후보가 국민의힘 경북도지사 후보로 결정됐다"고 밝혔다. 이번 경선은 4월 12~13일 실시된 선거인단 투표와 여론조사 결과를 각각 50%씩 반영하고, 후보별 가점과 감점을 적용해 최종 확정됐다.앞서 경북도지사 예비후보로 등록했던 인사들이 공천에서 탈락한 뒤 잇따라 이 후보 지지를 선언하면서, 초반부터 이 지사의 독주체제가 이어졌다. 큰 변수 없이 후보로 확정되면서 이 지사는 현직 도지사로서 3선에 도전하게 됐다.경쟁 상대였던 김재원 최고위원은 최종 결과 발표를 앞두고 이 지사를 겨냥한 공세 수위를 높였다. 김 최고위원은 지난 9일 최고위원회의에서 이 지사의 사법 리스크를 거론하며 지도부에 대책 마련을 요구했고, 이후에도 두 차례 기자회견을 열어 사퇴를 촉구했다.최종 후보로 확정된 이 지사는 기자회견에서 "경선 승리를 자축하기보다 어려운 시대에 경북을 지키고 흔들리는 대한민국을 바로 세우라는 도민의 준엄한 명령으로 무겁게 받아들이고 있다"며 "대구·경북에서 보수 우파를 다시 일으켜 세우고, 희망의 불씨를 전국으로 확산시켜 반전의 역사를 만들어내겠다"고 밝혔다.이어 당을 향해 "대구·경북 공동선거대책위원회를 조속히 구성해달라"며 "내부 분열과 소모적 공방을 멈추고, 보수 우파의 가치와 실력, 책임과 품격을 함께 세우는 구심점을 만들어 달라"고 요청했다.이 지사는 대구·경북 행정통합을 가장 먼저 주장해 온 인물 중 한 명으로, 이번 선거의 핵심 공약으로도 행정통합 완수를 제시했다. 그는 "김부겸 후보와는 당을 떠나 인간적으로 매우 가깝다"며 "대구·경북 통합을 위해서는 누가 당선되든 힘을 합칠 것"이라고 말했다.