與 제주지사 결선 앞두고 ‘1인2투표 종용 의혹’ 공방 격화

"민주주의 기본원칙 침해" 주장

더불어민주당 제주지사 본경선 합동연설회 참석...<YONHAP NO-4014> 0 더불어민주당 문대림 제주도지사 경선후보가 지난 6일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 제주도지사 본경선 합동연설회에 참석했다./연합

더불어민주당 제주도지사 경선 결선을 앞두고 위성곤·문대림 후보 간 공방이 격화되고 있다. 위성곤 후보 측이 문대림 후보 때문에 경선 TV토론회가 무산됐다고 비판한 데 이어, 문 후보 측은 '1인 2투표 종용 의혹'을 제기하며 맞대응에 나섰다.문대림 후보 선거대책위원회는 14일 기자회견을 열고 '1인 2투표 종용 의혹'이 보좌진 개인의 일탈이 아니라 다수의 전·현직 보좌진이 개입한 조직적 부정행위라고 주장했다.문 후보 측은 전날 제주도선거관리위원회에 신고하고 경찰에 고발한 데 이어, 추가로 확보한 증거자료를 민주당 중앙당에도 제출했다고 밝혔다.송재호 문대림 후보 총괄선거대책위원장은 "1인 2투표 종용 의혹과 관련해 지난 13일 선관위 신고, 경찰 고발, 민주당 중앙당 신고 조치를 진행했다"며 "이는 민주주의의 기본 원칙인 '1인 1표'를 훼손하는 중대한 사안"이라고 말했다.이어 "이번 경선은 근소한 표 차로 결과가 갈릴 수 있는 상황이었던 만큼, 해당 행위가 결과에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다"며 "기존 고발에 더해 추가로 확보된 문자메시지와 이미지 자료를 중앙당에 제출할 예정"이라고 했다.이에 대해 위성곤 후보 측은 즉각 반박했다. 위 후보 측은 "보좌진이 사례 전달 과정에서 단체 대화방에 실수로 올린 것"이라며 "해당 보좌진을 즉각 선거 업무에서 배제하고 면직 조치했으며, 도민과 당원들에게도 공개 사과했다"고 밝혔다.위 후보 측은 또 문 후보를 향해 TV토론회와 대담 불참 문제를 거론하며 역공에 나섰다. 위 후보 측은 "문 후보는 이번 선거에서 '제주를 확 바꾸겠다'는 슬로건을 내걸었는데, TV토론 불참으로 선거 토론 문화를 없애겠다는 것이냐"고 비판했다.