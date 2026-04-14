노량진뉴타운에 들어서는 ‘아크로’ 단지…‘아크로 리버스카이’ 내달 분양

총 987가구 중 285가구 일반분양

지하철 1·9호선 노량진역 도보권

DL이앤씨) '아크로 리버스카이' 단지 투시도 (1) 0 DL이앤씨가 서울 동작구 노량진뉴타운에서 선보이는 '아크로 리버스카이' 아파트 투시도./DL이앤씨

DL이앤씨가 서울 동작구 노량진뉴타운 일대에서 자사 하이엔드 브랜드 '아크로'가 적용되는 아파트를 선보인다.DL이앤씨는 다음달 동작구 '아크로 리버스카이' 아파트를 분양할 예정이라고 14일 밝혔다.이 단지는 지하 4층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 36~140㎡형 총 987가구로 조성된다. 이 중 285가구가 일반에 분양된다. 전용별 일반 분양 가구 수는 △36㎡ 43가구 △44㎡ 9가구 △51㎡ 39가구 △59㎡ 16가구 △84㎡A 73가구 △84㎡B 59가구 △84㎡C 37가구 △84㎡T1 3가구 △84㎡T2 3가구 △140㎡P 3가구 등이다.단지가 들어서는 노량진뉴타운은 8개 구역으로 나눠 정비사업이 진행 중이다. 사업이 모두 끝나면 9200여 가구의 공동주택이 들어선다.단지로부터 서울 지하철 1·9호선 환승역인 노량진역이 있다.교육 여건도 갖췄다. 영화초교와 연접한 '초품아' 단지다. 영등포중과 영등포고, 숭의여중, 숭의여고 등도 인근에 있다.DL이앤씨의 하이엔드 브랜드 '아크로'에 걸맞은 설계도 적용한다. 단지 주요 도로변의 저층 입면 및 외곽부 측벽 구간에 입체감 있는 특화 고급 마감재를 활용할 계획이다.자녀를 둔 부모를 위한 커뮤니티 시설도 돋보인다. 단지 내 어린이집 규모를 타 단지보다 비교적 크게 계획했다. 실내 놀이터인 키즈라운지(다함께돌봄센터), 안전한 등하원을 위한 키즈 스테이션, 개인 독서실 스타일의 프라이빗 스터디룸, 작은 도서관인 에듀 라운지 등도 들어선다.아울러 피트니스, 필라테스룸, G.X룸, P.T룸, 전 타석 프라이빗한 부스로 구성된 스크린골프라운지, 스크린골프룸, 사우나, 스포츠코트 등도 계획돼 있다.특히 높은 곳에서 특별한 휴식을 제공하는 스카이라운지도 조성한다. 조경의 경우 하이엔드 조경의 정수를 보여주는 아크로만의 시그니처 디자인이 어우러진 '아크로 가든 컬렉션'이 적용된다.분양 관계자는 "아크로 리버스카이는 노량진뉴타운에서도 교통과 교육을 모두 갖춘 입지에 위치해 주거 환경이 우수한 데다 주변의 다양한 개발 호재로 높은 미래가치를 기대할 수 있다"며 "특히 DL이앤씨의 하이엔드 브랜드인 아크로로 공급되는 만큼 수준 높은 상품들을 선보일 예정이어서 수요자들의 많은 관심을 받을 것으로 기대한다"고 말했다.