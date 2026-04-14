자국의 이란 무기 제공 의혹에 中 강력 반발

中 외교부 완전 날조 주장

단호한 대응 입장 피력

전날 입장 발표 이어 더 반발

clip20260414235147 0 휴대용 대공미사일인 맨패즈를 발사하는 중국 인민해방군 병사들. 중국 외교부는 14일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 이 무기를 이란에 제공했다는 외신 보도에 발끈했다./신징바오(新京報).

중국이 이란에 자국의 무기를 제공하려 한다는 의혹과 관련, "완전 날조"라면서 한층 더 강도 높게 반발했다.궈자쿤(郭嘉昆) 중국 외교부 대변인은 14일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 해당 의혹을 담은 외신 보도에 대해 "중국은 군수품 수출에 있어 신중하고 책임 있는 태도를 일관되게 취하고 있다. 우리의 수출 통제 법률과 국제 의무에 따라 엄격한 통제를 시행하고 있다"면서 이같이 밝혔다. 이어 "관련 보도는 완전히 날조된 것"이라고 주장한 후 "만약 미국이 이를 핑계로 중국에 관세를 부과하려 한다면 반드시 단호히 대응할 것"이라고 경고했다.이보다 앞서 미국 CNN은 10일(현지 시간) 복수의 정보 소식통을 인용해 중국이 제3국을 경유하는 방식으로 이란에 휴대용 대공미사일인 맨패즈(MANPADS)을 공급하려는 움직임이 감지됐다고 보도한 바 있다.도널드 트럼프 미국 대통령은 해당 보도와 관련, "만약 우리가 그들이 하는 걸 적발한다면 50%의 관세를 받게 될 것"이라고 언급했다.이에 궈 대변인은 전날에도 "우리는 근거 없는 비방이나 악의적인 연관에 반대한다"면서 50%의 추가 관세를 부과할 것이라는 경고에 대해서도 "관세전쟁에는 승자가 없다"고 입장을 밝힌 바 있다.이어 "관련 당사자들이 이미 임시 휴전 합의에 도달한 상황에서 미국이 군사 배치를 강화하고 표적 봉쇄 조치를 취하는 것은 갈등을 심화시키는 것이다. 정세의 긴장을 고조시킬 뿐 아니라 본래 취약한 휴전 국면을 훼손할 뿐만 아니라 해협 통행 안전에 추가적인 타격을 준다"면서 "이는 위험하고 무책임한 행위"라고 미국의 호르무즈 해협 역봉쇄에 대해서도 비판의 목소리를 냈다.그러면서 "전면적인 휴전과 전쟁 종식을 실현해야만 해협 정세 완화를 위한 근본적인 여건을 마련할 수 있다"고 강조한 후 "각 당사자가 휴전 합의를 준수하고 대화와 협상의 큰 방향에 집중하면서 실제 행동으로 지역 정세 완화를 추진하고 조속히 해협 통행이 정상화되도록 할 것을 촉구한다"고 밝혔다.