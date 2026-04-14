與 현역단체장 탈락 이변 속, 경선낙마후 반발 ‘후유증’도

최종후보 이원택 식사비 대납 논란
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14일 민주당에 따르면 현재 경기, 전북, 광주, 제주 등 4곳에서 '현역'인 김동연 경기지사, 김관영 전북지사, 강기정 광주시장, 오영훈 제주지사가 잇따라 경선 문턱을 넘지 못했다. 현역 프리미엄은 통상 지역 내 인지도와 조직력, 행정 성과를 바탕으로 경선에서 유리하게 작용하는 핵심 요소로 꼽혀 왔다.
그러나 이번에는 분위기가 달랐다. 우선 강기정 광주시장은 신정훈 의원과 단일화 추진을 위한 여론조사에서 신 의원보다 낮은 지지율을 기록하며 가장 먼저 탈락했다. 민주당 관계자는 "예상치 못한 결과여서 당 안팎에서도 다소 놀랐던 게 사실"이라며 "강 시장 역시 쉽게 받아들이기 어려웠을 것"이라고 말했다.
오영훈 제주지사는 공천관리위원회의 현역 단체장 평가에서 하위 20%에 포함된 불리함을 끝내 극복하지 못했다. 오 지사는 평가 결과에 반발해 이의신청을 냈지만 받아들여지지 않았고, 결국 낮은 평가점수를 안은 채 경선에 나섰다가 고배를 마셨다.
김동연 경기지사의 경선 패배는 당 안팎에서 가장 큰 이변으로 받아들여진다. 그동안 김 지사가 비교적 유리한 고지를 점하고 있다는 관측이 적지 않았지만, 최종 문턱에서 추미애 의원에게 밀리며 재선 도전이 좌절됐다. 민주당 내부에선 "경기지사 경선이 최대 이변"이라는 얘기가 흘러나왔다.
전북지사 경선의 경우 다른 지역과 달리 각종 의혹이 변수로 작용했다는 점에서 또 다른 충격을 안기고 있다. 현재 김관영 지사는 돈봉투 살포 의혹과 관련해 수사를 받고 있다. 여기에 경선에서 패배한 안호영 의원이 최종 후보로 확정된 이원택 후보의 '식사비 대납 의혹' 무혐의 처분에 반발하며 투쟁에 나서면서 후폭풍이 이어지고 있다.
한편 민주당은 최종 결선이 진행 중인 충남, 대전, 세종, 광주, 제주 등 5곳의 경선을 이번 주 안에 모두 마무리하고, 다음 주부터 본격적인 선거 유세 지원에 나설 계획이다. 민주당 관계자는 "현역이 또 탈락하는 이변이 생길지 지켜봐야 할 것"이라고 말했다.