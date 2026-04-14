與 현역단체장 탈락 이변 속, 경선낙마후 반발 ‘후유증’도

더불어민주당 전재수 부산시장 후보(왼쪽부터), 김경수 경남지사 후보, 김상욱 울산시장 후보 3명이 14일 경남 김해시 진영읍 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역 참배 후 노 전 대통령 동상에서 기념 촬영하고 있다. 이날 지방선거 공동 공약으로 '부울경 해양수도 메가시티'를 제시했다. /연합