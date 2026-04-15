美, 이란산 원유 제재 면제 조치 연장 안한다

오는 19일 종료 앞두고 이란 압박 강화

clip20260415095038 0 3D로 제작된 원유 배럴 뒤로 미국과 이란 국기가 보인다./로이터 연합

미국이 이란산 원유에 대한 제재 면제 조치를 연장하지 않기로 하면서 대(對)이란 압박 수위를 한층 끌어올리고 있다.14일(현지시간) 로이터통신에 따르면 미국 정부는 이번 주 만료되는 이란산 해상 원유에 대한 30일 제재 면제를 갱신하지 않을 방침이다. 러시아산 원유에 대한 유사한 면제 조치도 지난 주말 만료된 뒤 별도로 연장하지 않은 것으로 전해졌다.지난 3월 20일 시작된 이란 원유에 대한 제재 면제 조치로 약 1억 4000만 배럴의 원유가 세계 시장에 공급돼, 이란 전쟁으로 인한 에너지 공급 압박을 완화해 왔다. 제재 면제는 오는 19일 만료된다.이번 결정은 미국이 이란 항구에서 출발하는 원유 선적에 대한 봉쇄 조치를 강화하는 가운데 나온 것이다. 익명을 요구한 미 행정부 관계자는 이번 조치가 이란에 대한 경제적 압박을 전면적으로 강화하는 신호라고 설명했다.미국은 그동안 이란의 핵 프로그램과 중동 내 무장세력 지원을 문제 삼으며 압박 기조를 유지해 왔지만, 일부 제재 면제를 통해 제한적인 원유 공급을 허용해 왔다.미 여야 의원들은 이러한 면제 조치가 미국과 전쟁 중인 이란, 우크라이나와 전쟁 중인 러시아의 경제를 돕는 꼴이라며 비판해 왔다.한편 미 재무부는 중국과 홍콩, 아랍에미리트(UAE), 오만 등지의 금융 기관들이 이란 관련 자금 흐름에 관여했을 가능성을 제기하며, 관련 국가들에 경고 서한을 발송했다. 재무부는 이란이 페이퍼컴퍼니 등을 활용해 국제 금융망을 우회해 온 정황이 확인됐다고 설명했다.스콧 베선트 미 재무장관은 서한에서 "재무부의 추가 제재를 피하기 위해서는 이란 관련 불법 거래를 식별하고 중단하는 신속한 조치가 필요하다"고 강조했다.