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BTS, 美 AMA 3개 부문 후보

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이다혜 기자

승인 : 2026. 04. 15. 10:14

BTS·스트레이키즈·엔하이픈, 남성 K팝 부문 올라
에스파·블랙핑크·트와이스, 여성 K팝 부문 포함
방탄소년단
방탄소년단/빅히트
그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식 중 하나인 '아메리칸 뮤직 어워즈'(American Music Awards·AMA)에서 주요 부문 후보에 오르며 글로벌 영향력을 다시 한 번 입증했다.

14일(현지시간) AMA 공식 홈페이지에 따르면 방탄소년단은 대상 격인 '올해의 아티스트'를 비롯해 '베스트 남성 K팝 아티스트' '송 오브 더 서머' 등 총 3개 부문 후보에 이름을 올렸다. 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 '송 오브 더 서머' 후보로 지명됐다.

'올해의 아티스트' 부문에서는 배드 버니, 브루노 마스, 테일러 스위프트 등 글로벌 팝스타들과 경쟁한다. K-팝 아티스트가 해당 부문에서 존재감을 드러낸다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

에스파
에스파/SM
스키즈
스트레이키즈/JYP
K-팝 아티스트들의 후보 진입도 이어졌다. '베스트 남성 K팝 아티스트' 부문에는 방탄소년단과 함께 에이티즈, 엔하이픈, 스트레이 키즈, 투모로우바이투게더가 이름을 올렸다. '베스트 여성 K팝 아티스트' 부문에는 에스파, 블랙핑크, 아일릿, 르세라핌, 트와이스가 후보로 선정됐다.

글로벌 프로젝트와 협업 성과도 눈에 띈다. 블랙핑크 제니가 호주의 밴드 테임 임팔라와 협업한 '드라큘라'(Dracula) 리믹스는 '송 오브 더 서머' 후보에 포함됐다. 걸그룹 캣츠아이는 '올해의 신인 아티스트'와 '브레이크스루 팝 아티스트' '베스트 뮤직 비디오' 등 3개 부문 후보에 올랐다.

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 역시 '베스트 사운드트랙' 후보에 포함됐으며, 극 중 걸그룹 헌트릭스의 '골든'(Golden)은 '베스트 팝 송' 후보에 이름을 올렸다.

이번 후보 발표는 개별 아티스트의 성과를 벗어나 K-팝 전반의 영향력이 글로벌 음악 시장 전반으로 확장되고 있음을 보여주는 사례로 해석된다.

한편 '아메리칸 뮤직 어워즈'는 다음 달 25일 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린다.

이다혜 기자

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