李대통령 “첨단산업, 네거티브 규제로의 전환 필요해”

이재명 대통령, 규제합리화위원회 발언 0 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 15일 "첨단기술, 첨단 산업 분야에는 네거티브 규제로 전환하는 것이 필요하다"고 강조했다.이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 '규제합리화위원회 1차 전체회의'에서 "대한민국 경제는 통상 국가라고 하는 거대한 흐름 속에서 국제적 경쟁력을 갖는 게 중요하다"며 이 같이 말했다.이 대통령은 대한민국의 중요한 과제로 '성장 잠재력 회복'을 꼽고 성장 잠재력 회복을 위해 국제 경쟁력을 키워야 한다고 강조했다.이 대통령은 "국제적 경쟁력은 결국은 산업 단위로 또는 기업 단위로 개인 단위로 갈 수밖에 없는데 개인의 역량, 기업의 역량, 산업의 역량을 강화하는 데 있다"며 "이를 위해서 불필요하거나 비효율적인 규제들을 정리하는 것, 규제를 국제표준에 맞춰가는 것, 또 첨단 기술 첨단산업 분야에 있어서는 '네거티브 규제'로 전환하는 게 필요하다"고 설명했다.'네거티브 규제'는 법령이나 정책에서 규정한 금지 행위가 아니면 원칙적으로 모두 허용하는 규제 방식이다.이 대통령은 "저도 사실 말은 이렇게 해놓고 엄청 불안하다. 사고 나면 어떡하지 (생각이 든다)"며 "그러나 믿어야 된다. 대신 동작이 빨라야 된다. 문제가 생기면 즉각 금지를 하든지 아니면 통제를 해야 된다"고 말했다.이 대통령은 규제 합리화 과정에서 지역 균형 발전도 고려해야 한다고 강조했다.이 대통령은 "지역 균형 발전이라고 하는 게 또 지방 소멸 방지라고 하는 게 그냥 시혜나 배려가 아니고 이제는 국가가 생존하기 위한 장기적인 지속 성장을 위해서 피할 수 없는 생존 전략이 됐다"고 말했다.이어 "그래서 대규모 지역 단위의 대규모 규제 특구도 한번 만들어봐야 되겠다는 생각이 들고 과연 그 안에서는 그 어떤 걸 할 수 있나 이런 것도 많이 고민해 주시기 바란다"고 덧붙였다.