與, 세월호 참사 12주기…“생명안전기본법 조속히 통과”

김현 "李, 생명안전기본법 조속히 처리 당부"…법안 처리 '무게'

민주당 세월호특위, 세월호 참사 12주기 기자회견<YONHAP NO-4359> 0 더불어민주당 세월호특별위원장인 김현 의원이 15일 국회 소통관에서 김종기 4·16세월호참사가족협의회 운영위원장 등과 함께 참사 12주기 기자회견을 하고 있다. /연합

더불어민주당이 세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 유가족과 함께 기자회견을 열고 세월호특별위원회의 요구에 책임있게 대응하겠다는 뜻을 밝혔다.이날 세월호특별위원회와 '세월호참사가족협의회', '단원고가족협의회', '4·16연대', '4·16재단' 등은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이 같이 말했다.특위 간사 박해철 민주당 의원은 "세월호 참사는 과거의 사건이 아니라 국가의 책임과 존재 이유를 되묻는 현재의 과제"라며 "부족한 법과 제도를 바꾸고 생명과 안전이 존중받는 사회로 나아갈 수 있도록 세월호특위가 늘 함께하겠다"고 밝혔다.이어 특위 위원장인 김현 의원은 "과거의 참사들로부터 얻어야 할 교훈은 명확하다. 사후 약방문식 행정은 이제 끝나야 한다"며 "이재명 대통령께서도 '안전조치를 취하지 않을 때 치러야 하는 비용이 예방을 위해 지불하는 비용보다 훨씬 크도록 만들어야 한다'고 말했다"고 했다.특히 이날 회견에서는 '생명안전기본법'을 조속히 제정해야 한다는 의견이 오갔다.김종기 세월호참사가족협의회 운영위원장은 "국회와 정부는 생명안전기본법을 참사 12주기 이전에 제정하겠다고 한 약속대로 지금 당장 제정하라"며 "국가가 생명과 안전을 지키는 책무를 다했을 때 어처구니없는 참사를 예방하고 안전한 사회를 만들 수 있다"라고 강조했다.김 의원 역시 "대통령께서도 국무회의에서 생명안전기본법을 조속히 처리해 달라고 당부했다"며 법안 처리에 힘을 실었다.