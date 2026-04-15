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與, 세월호 참사 12주기…“생명안전기본법 조속히 통과”

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심준보 기자 | 김주리 인턴 기자

승인 : 2026. 04. 15. 13:58

김현 "李, 생명안전기본법 조속히 처리 당부"…법안 처리 '무게'
민주당 세월호특위, 세월호 참사 12주기 기자회견<YONHAP NO-4359>
더불어민주당 세월호특별위원장인 김현 의원이 15일 국회 소통관에서 김종기 4·16세월호참사가족협의회 운영위원장 등과 함께 참사 12주기 기자회견을 하고 있다. /연합
더불어민주당이 세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 유가족과 함께 기자회견을 열고 세월호특별위원회의 요구에 책임있게 대응하겠다는 뜻을 밝혔다.

이날 세월호특별위원회와 '세월호참사가족협의회', '단원고가족협의회', '4·16연대', '4·16재단' 등은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이 같이 말했다.

특위 간사 박해철 민주당 의원은 "세월호 참사는 과거의 사건이 아니라 국가의 책임과 존재 이유를 되묻는 현재의 과제"라며 "부족한 법과 제도를 바꾸고 생명과 안전이 존중받는 사회로 나아갈 수 있도록 세월호특위가 늘 함께하겠다"고 밝혔다.

이어 특위 위원장인 김현 의원은 "과거의 참사들로부터 얻어야 할 교훈은 명확하다. 사후 약방문식 행정은 이제 끝나야 한다"며 "이재명 대통령께서도 '안전조치를 취하지 않을 때 치러야 하는 비용이 예방을 위해 지불하는 비용보다 훨씬 크도록 만들어야 한다'고 말했다"고 했다.

특히 이날 회견에서는 '생명안전기본법'을 조속히 제정해야 한다는 의견이 오갔다.

김종기 세월호참사가족협의회 운영위원장은 "국회와 정부는 생명안전기본법을 참사 12주기 이전에 제정하겠다고 한 약속대로 지금 당장 제정하라"며 "국가가 생명과 안전을 지키는 책무를 다했을 때 어처구니없는 참사를 예방하고 안전한 사회를 만들 수 있다"라고 강조했다.

김 의원 역시 "대통령께서도 국무회의에서 생명안전기본법을 조속히 처리해 달라고 당부했다"며 법안 처리에 힘을 실었다.
심준보 기자
김주리 인턴 기자

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