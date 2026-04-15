신현송 청문회, 與 “전문성 충분” vs 野 “자녀 허위 전입·이중학적”

야권은 후보자 자녀의 허위 전입신고 의혹과 이중 학적 문제를 집중적으로 파고 들었다. 천하람 개혁신당 의원은 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 "후보자의 장녀는 1999년 영국 국적 취득과 함께 우리나라 국적을 상실했다. 그런데 신 후보자는 국적 상실 신고를 하지 않았고, 심지어 2023년 12월에 딸을 내국인으로 허위 전입신고를 했다"며 "허위 전입신고는 2년 이하의 징역에 처할 수 있는 명백한 주민등록법 위반"이라고 비판했다.
박성훈 국민의힘 의원은 후보자의 학적문제를 지적했다. 그는 "후보자는 1978년 7월 옥스퍼드 대학교에 합격한 후 입학을 유예하고 두 달 후인 9월 고려대학교에 편입했다"며 "고등학교를 졸업한 지 두 달 만에 대학 수학 이력이 전혀 없는 상황에서 고려대학교에 편입학한 것"이라고 지적했다.
그러면서 "입학 유예신분을 유지하고 고려대 재학을 유지했다면 이는 명백히 이중학적"이라며 "당시 두 대학 모두 이중학적을 허용하는 별도의 규정이나 특례가 존재하지 않았다면 명백히 법에 위반되는 내용"이라고 꼬집었다.
이에 대해 신 후보자는 "신상문제로 국민께 심려를 끼쳐드려 대단히 송구스럽다"며 "오랫동안 해외생활을 하면서 제대로 행정 처리를 못한 제 불찰"이라고 고개를 숙였다. 다만 "어떤 이익을 추구하기 위한 고의적인 행위는 없었다"고 해명했다.
반면 민주당은 신 후보자의 전문성을 적극 부각했다. 정일영 의원은 "국제적인 전문성이 충분이 있다"고 평가했고, 같은 당 진성준 의원도 "이론과 실무를 겸비한 국제적인 금융 전문가"라고 강조했다.