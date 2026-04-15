與, 공천 종료 직후 ‘후유증 치유+맞춤 지원’ 투트랙 채비

PYH2026041506230005100_P4 0 정청래 민주당 대표가 15일 오전 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 부산 현장 최고위원회에서 발언하고 있다. /연합

더불어민주당이 6·3 지방선거 광역단체장 공천을 마무리하고, 지역과 후보별 '맞춤형 선거 지원'에 나설 계획이다. 강원·인천 등 단수 공천 지역에서는 이미 당 지도부 차원의 대대적인 지원 사격에 나선 데 이어 앞으로는 '경선 후유증 치유'와 '원팀 협력'이라는 투트랙 전략을 가동하겠다는 구상이다.15일 정치권에 따르면 민주당은 오는 18일 제주지역 본경선 최종 후보자 선정 결과를 끝으로 전국 광역단체장 공천을 모두 마무리한다. 그동안 수도권을 비롯한 주요 지역을 중심으로 치열한 경선이 이어졌지만, 이 과정에서 과도한 네거티브 공방이 벌어지는 등 적지 않은 문제점도 드러났다.앞서 정청래 대표는 지난달 세종시당 회의실에서 열린 최고위원회의에서 "절실한 마음으로 선거에 임해야 한다"며 "항상 국민 눈높이에 맞게, 절실하고 간절한 마음으로 낮고 겸손한 자세로 선거에 임해 주길 당 대표로서 부탁드린다"고 당부했다. 그러나 실제 경선 과정에선 곳곳에서 잡음이 이어지며 기대만큼의 효과를 거두지는 못했다.이에 민주당은 공천 종료 직후 지역별 후속 상황을 점검하고, 본선 체제를 조기에 구축할 수 있도록 환경 조성에 나설 방침이다. 현재로선 전북지사 경선에서 패배한 안호영 의원이 이원택 최종 후보와의 경선 재심과 재감찰 등을 촉구하며 단식 투쟁에 들어간 전북이 '1호 수습 지역'으로 거론된다.민주당 관계자는 "전북은 당이 가장 민감하게 보고 있는 지역 중 하나"라며 "안 의원의 이의 제기 이후 당 차원에서 신속히 결론을 내리는 등 수습에 나서고 있지만, 당분간은 상황이 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 안 의원과 별도의 대화 자리를 마련하는 등 소통을 포함한 모든 방안을 강구하고 있다"고 말했다.아울러 민주당은 이와 함께 충남·제주 등 후보 간 네거티브 공방이 거셌던 지역을 중심으로 후유증을 최소화할 수 있는 방안을 모색하고, 이후 치열한 접전이 예상되는 지역을 우선으로 적극적인 선거 지원에 나서는 방안도 검토하고 있다.